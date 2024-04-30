Британська розвідка попереджає про “гібрідні” атаки РФ проти Молдови напередодні виборів, ‒ Bloomberg

Росія планує націлити на Молдову хвилю “гібридних” атак напередодні президентських виборів і референдуму про вступ до Євросоюзу, які відбудуться восени.
Про це пише Bloomberg з посиланням джерела, що знайомі з оцінками британської розвідки.
Велика Британія має поділитися розвідданими з молдовською владою, щоб допомогти їй протистояти передбачуваній загрозі з боку російських оперативників.
Сьогодні міністр закордонних справ Молдови Міхай Попсой зустрінеться з британським міністром у справах Європи Нусратом Гані у Лондоні, щоб обговорити “підривне втручання Росії”. Також відбудеться зустріч міністрів оборони двох країн.
Росія неодноразово заперечувала втручання у вибори в інших країнах, зокрема у Молдові, і на початку квітня речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що публічні напади на Росію з боку молдовських офіційних осіб “стали щоденною рутиною”.
Попсой заявив в інтерв’ю минулого тижня, що для підриву демократії в Молдові Кремль використовує різноманітні заходи – від глибоких фейків, створених штучним інтелектом, до “мішків з готівкою”.
Росія вже має опору в Молдові ‒ у сепаратистському Придністров’ї з початку 1990-х років дислокуються російські військові.
Сполучене Королівство зараз прагне розширити обмін розвідданими про втручання у вибори за межами його союзників з “Групи семи”. Молдова зазнала сильного тиску з початку війни Росії проти України, зокрема через серію кібератак на її міністрів.
- У березні глава розвідки Молдови Александру Мустята попередив, що Москва планує кампанію “безпрецедентного рівня інтенсивності”. За його словами, Кишинів виявив інформацію, яка показує, що Росія має на меті зірвати президентські вибори та референдум щодо ЄС цього року.
- Проєвропейська президентка Молдови Мая Санду балотуватиметься на другий термін на виборах, запланованих на жовтень. Тоді ж має відбутися референдум про вступ до ЄС.