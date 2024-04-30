Британська розвідка попереджає про “гібрідні” атаки РФ проти Молдови напередодні виборів, ‒ Bloomberg

Сьогодні відбудуться зустрічі міністрів закордонних справ та оборони країн.

Росія планує націлити на Молдову хвилю “гібридних” атак напередодні президентських виборів і референдуму про вступ до Євросоюзу, які відбудуться восени.

Про це пише Bloomberg з посиланням джерела, що знайомі з оцінками британської розвідки.

Велика Британія має поділитися розвідданими з молдовською владою, щоб допомогти їй протистояти передбачуваній загрозі з боку російських оперативників.

Сьогодні міністр закордонних справ Молдови Міхай Попсой зустрінеться з британським міністром у справах Європи Нусратом Гані у Лондоні, щоб обговорити “підривне втручання Росії”. Також відбудеться зустріч міністрів оборони двох країн.

Росія неодноразово заперечувала втручання у вибори в інших країнах, зокрема у Молдові, і на початку квітня речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що публічні напади на Росію з боку молдовських офіційних осіб “стали щоденною рутиною”.

Попсой заявив в інтерв’ю минулого тижня, що для підриву демократії в Молдові Кремль використовує різноманітні заходи – від глибоких фейків, створених штучним інтелектом, до “мішків з готівкою”.

Росія вже має опору в Молдові ‒ у сепаратистському Придністров’ї з початку 1990-х років дислокуються російські військові.

Сполучене Королівство зараз прагне розширити обмін розвідданими про втручання у вибори за межами його союзників з “Групи семи”. Молдова зазнала сильного тиску з початку війни Росії проти України, зокрема через серію кібератак на її міністрів.