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У США думають над забороною імпорту урану з Росії

РФ постачає чверть усього реакторного палива США, заробляючи на цьому мільярд доларів на рік.

У США думають над забороною імпорту урану з Росії
Фото: Bloomberg

Агенція Bloomberg з посиланням на власні джерела стверджує, що у Білому домі розглядають варіант заборонити купівлю російського урану, який викорстовується у атомних реакторах.

Адміністрація Джо Байдена прагне, щоб ці санкційні обмеження були запроваджені шляхом ухвалення закону у Конгресі, а не рішенням уряду. Причиною є намір убезпечити заборону від скасування - в разі, якщо президентська влада перейде до республіканців.

Рада безпеки підготувала звіт, у якому стверджує, що "Конгрес має наважитися на цей крок, щоб США на роки вперед мали прозорий безпечний шлях постачання реакторного палива, який не залежить від ворожого впливу".

Америка оперує приблизно 90 реакторами, чверть урану для яких постачає саме Росія, що робить її лідером за обсягом імпорту. На цьому РФ щорічно заробляє близько 1 мільярда доларів. У Білому домі побоюються, що знайти заміну російському паливу буде складно, і це може призвести до його здорожчання на світових ринках на 20%.   

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