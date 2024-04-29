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Президент і прем'єрка Литви вважають, що Литва повинна допомогти Україні повернути військовозобов'язаних чоловіків

Дозвіл на проживання в Литві наразі мають трохи більше 29 тис. українських чоловіків призовного віку.

Президент і прем'єрка Литви вважають, що Литва повинна допомогти Україні повернути військовозобов'язаних чоловіків
Президент і прем'єрка Литви, Гітанас Науседа та Інгріда Шимоніте на дебатах
Фото: LRT

Президент і прем'єрка Литви, Гітанас Науседа та Інгріда Шимоніте вважають, що Литва має допомогти Україні повернути військовозобов'язаних чоловіків з-за кордону.

Про це повідомляє LRT.

"Україна повинна мати свої мобілізаційні плани. Україна повинна мати засоби та інструменти, щоб запросити своїх молодих чоловіків служити своїй батьківщині. Ми повинні співпрацювати з Україною в усіх сенсах", - сказав Науседа під час дебатів на радіо LRT

В свою чергу, Інгріда Шимоніте вважає, що Литва могла б зробити кроки для допомоги Україні, але деякі заходи необхідно обговорити на рівні Європейського Союзу.

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"Ми, напевно, могли б шукати якісь способи, щоб переконатися, що людина виконала свій мобілізаційний обов'язок або звільнена від нього, коли ми розглядаємо питання про продовження посвідки на тимчасове проживання. Але нам потрібно працювати не лише з українською владою, але й ширше, оскільки зараз ЄС має так званий тимчасовий захист для українців", - сказала голова уряду.

Водночас, за даними Департаменту міграції, наразі немає правових підстав, які б зобов'язували Литву допомагати Україні в процесі мобілізації.

Голова Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте вважає, що це політичне питання, оскільки той факт, що Україна оголосила мобілізацію, не має на Литви жодного впливу, згідно з законодавством. 

За даними Департаменту міграції, трохи більше 29 тис. українських чоловіків призовного віку наразі мають дозвіл на проживання в Литві.

  • Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас повідомив, що його країні необхідно подумати про те, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни. 

  • 24 квітня у Польщі заявили, що готові допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які через втрату паспорту не зможуть залишатися на польській території. 

  • Із 23 квітня ввели тимчасові обмеження у прийнятті нових заяв на надання консульських послуг чоловікам 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном. МЗС оприлюднило роз'яснення щодо тимчасових обмежень у наданні консульських послуг чоловікам. У відомстві наголосили, що не будуть приймати лише нові заяви від визначеної в новому законі категорії громадян.

  • В Єврокомісії відреагували на обмеження консульських послуг українським чоловікам за кордоном. У ЄС не сказали, чи підтримують це рішення і чи підлягатимуть депортації українські чоловіки з простроченими документами.
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