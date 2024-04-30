Польща продовжила тимчасовий захист українців, проте змінить умови виплат

Умови виплати 800+ для громадян України, які перебувають у Польщі, буде змінено. Зокрема, це стосується сімей із дітьми. Виплачувати допомогу у розмірі 800 злотих (програма 800+) продовжать українцям з дітьми за умови, що діти готуються до дитячого садка чи здобувають певне навчання. Проте тимчасовий захист українців у Польщі продовжили до кінця вересня 2025 року.
Про це заявив під час прес-конференції після засідання уряду віце-прем’єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш, передає PolskieRadio та money.pl.
Він наголосив, що допомогу виплачуватимуть за певних обставин.
"Виплати 800+ та інші допомоги будуть доступні для всіх сімей, в яких діти ходять до школи, якщо ми матимемо підтвердження перебування у Польщі. Було багато інформації, що люди отримують допомогу і одразу виїжджають до України. Ми ущільнюємо систему, робимо її більш прозорою. Будемо підтримувати громадян України, які мусили тікати від війни, які знайшли притулок у Польщі, але очікуємо також чітких і зрозумілих правил", – заявив міністр.
Проте зміни до закону також передбачають скасування грошових пільг, пов’язаних з компенсацією витрат на проживання та харчування біженців з України. Польський віце-прем’єр додав, що закон набуде чинності 1 липня, за винятком деяких положень.
- Програма "Сім’я 800+", або, як її коротко називають, "800+", – це допомога для батьків, тимчасових опікунів та осіб, які здійснюють альтернативну опіку над дитиною. Її можуть отримати ті громадяни України, які в’їхали на територію Польщі після 23 лютого 2022 року. Цю грошову допомогу призначає та виплачує заклад соціального страхування.
- Допомога "800+" виплачується щомісяця в розмірі 800 злотих на одну дитину. Ця сума може бути меншою лише в двох випадках: якщо дитина народилася в місяці, коли нараховується допомога, або якщо їй виповнилося 18 років.
- Наприкінці березня у Польщі вже говорили про зміни в допомозі українцям. Зокрема, йшлося про умови проживання українських біженців і скасування фінансування розміром 40 злотих за людину тих пансіонатів, які приймають до десяти осіб. Також із наступного року для українців планують запровадити дозвіл на тимчасове проживання.
- Президент Польщі продовжив дію закону про допомогу українцям до літа 2024 року.
- Тим часом Україна працює над стимулами для повернення українців, які виїхали за кордон. В уряді пропонують трансформацію програм підтримки українців у ЄС на програми стимулювання повернення.
- За статистикою, 4,3 мільйона громадян, що залишили Україну, мають статус тимчасового захисту в ЄС. Основними країнами ЄС, які прийняли біженців з України, були Німеччина, Польща і Чехія.