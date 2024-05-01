Британська розвідка: ФСБ допитала ще одного заступника Шойгу у справі

Корупція в міноборони Росії призведе до розслідувань проти багатьох чиновників.

У британській розвідці дізналися, що ФСБ допитала першого заступника міністра оборони РФ Руслана Цалікова у справі заступника міністра оборони Росії Тімура Іванова.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

Зокрема, у звіті розвідки ідеться, що ймовірно, до розслідування справи Іванова долучили високопоставленого першого заступника міністра Сергія Шойгу Руслана Цалікова.

Цалікова вже допитали співробітники ФСБ у зв'язку зі справою Іванова.

Цаліков, ймовірно, є фактично третім номером в ієрархії Міноборони після міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу генерала Валерія Герасимова.

Як і Іванов, Цаліков має давні зв'язки з міністром оборони Сергієм Шойгу. Він працював під керівництвом Шойгу в Міністерстві цивільної оборони і надзвичайних ситуацій і слідом за Шойгу спочатку в губернаторство Московської області, а потім в 2012 році в МО.

﻿﻿Цілком реально, що розслідування щодо Іванова також може торкнутися міністра фінансів Росії Антона Силуанова, оскільки деякі джерела стверджують, що будівельні агентства Міноборони побудували будинок для Силуанова. ﻿﻿Корупція вже давно є проблемою російського МО. У 2019 році головний військовий прокурор Валерій Петров заявив, що корупція є "майже корінням більшості проблем у державі верховенства права".

У Міноборони Британії підкреслюють, що корупція була одним із чинників низької ефективності Росії, особливо на початку повномасштабного вторгнення в Україну. З нею пов'язували прострочені харчі і неякісні шини, а також повідомляли про розкрадання пального.

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