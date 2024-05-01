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КПП на кордоні Естонії і РФ перейшов на новий режим роботи

Прикордонний пункт "Нарва-1" почали закривати на ніч.

КПП на кордоні Естонії і РФ перейшов на новий режим роботи
Естонсько-російський кордон
Фото: ERR

Від сьогодні, 1 травня пункт пропуску "Нарва-1"  на естонсько-російському кордоні перестає працювати цілодобово. Тут буде встановлюють новий режим роботи з 7 ранку до 11 години вечора.

Про це пише ERR.

"Ми сподіваємося, що люди вже отримали цю інформацію і розраховуватимуть, що о 23 годині прикордонний пункт буде закритий і на мосту нікого не залишиться. Якщо хтось там може залишитися, якщо ми побачимо, що хтось іде у бік нашого прикордонного пункту , то ми їх, звичайно, перевіримо і пропустимо", – додав керівник прикордонного пункту Марек Лійва.

Також інформацію про новий режим роботи довели до росіян. Автобусні компанії скасували нічні рейси та ущільнили денний графік. 

Такий режим роботи прикордонного пункту в Нарві, швидше за все, збережеться до моменту відновлення роботи транспортного пропускного пункту, закритого через будівництво прикордонного пункту в Івангороді. Тобто, ймовірно, до кінця наступного року.

У Естонії хочуть обмежити роботу ще одного пункту пропуску із Росією. Уряд країни планує закривати КПП "Койдули".У лютому цього року Естонія попередила про можливе закриття пунктів пропуску на кордоні з РФ. На той час Росія тижнями свідомо спрямовувала до естонського кордону групи іноземців, які не мають законних підстав для в'їду до Євросоюзу. 

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