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Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідає Іран

Він поспілкується з представниками влади та візьме участь у конференції з ядерних технологій.  

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідає Іран
МАГАТЕ
Фото: укрінформ

Очільник Міжнародної агенції з атомної енергетики Рафаель Гроссі вирушить до Ірану. Як повідомляє Reuters, візит анонсували ЗМІ ісламської республіки.

У Тегерані голова МАГАТЕ має провести зустріч з представниками влади країни, після чого візьме участь у міжнародній конференції з ядерних технологій та науки в Ісфахані - тій провінції, яка зазнала "удару у відповідь" від Ізраїлю, і де розміщуються іранські атомні потужності. 

Візит відбудеться на тлі заяви самого Гроссі про те, що Іран перебуває на відстані "не місяців, а тижнів" від того рівня збагачення урану, який дозволить державі виготовляти ядерну зброю.

Станом на зараз Іран щомісяця збагачує 7 кілограмів ядерного палива до рівня 60%, що значно перевищує енергетичні потреби. При цьому країна наполягає на тому, що буцімто не планує створення ядерного арсеналу. 

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