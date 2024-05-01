Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідає Іран

Він поспілкується з представниками влади та візьме участь у конференції з ядерних технологій.

Очільник Міжнародної агенції з атомної енергетики Рафаель Гроссі вирушить до Ірану. Як повідомляє Reuters, візит анонсували ЗМІ ісламської республіки.

У Тегерані голова МАГАТЕ має провести зустріч з представниками влади країни, після чого візьме участь у міжнародній конференції з ядерних технологій та науки в Ісфахані - тій провінції, яка зазнала "удару у відповідь" від Ізраїлю, і де розміщуються іранські атомні потужності.

Візит відбудеться на тлі заяви самого Гроссі про те, що Іран перебуває на відстані "не місяців, а тижнів" від того рівня збагачення урану, який дозволить державі виготовляти ядерну зброю.

Станом на зараз Іран щомісяця збагачує 7 кілограмів ядерного палива до рівня 60%, що значно перевищує енергетичні потреби. При цьому країна наполягає на тому, що буцімто не планує створення ядерного арсеналу.