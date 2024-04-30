Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
У Києві прокуратура через суд вимагає знести голубник
У Києві прокуратура через суд вимагає знести голубник
Кремль змінює гауляйтерів на ТОТ
Кремль змінює гауляйтерів на ТОТ
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
Внаслідок атаки на Одесу п'ятеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Внаслідок атаки на Одесу п'ятеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
Зеленський: для стабілізації фронту і початку наступу Україні потрібні три умови
Зеленський: для стабілізації фронту і початку наступу Україні потрібні три умови
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
ГоловнаСвіт

Пентагон просить країни, у яких є комплекси Patriot, передати їх Україні

З представниками яких саме країн спілкувався Остін, він не повідомив.

Пентагон просить країни, у яких є комплекси Patriot, передати їх Україні
ППО Patriot
Фото: EPA/UPG

На слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США голова Пентагону Ллойд Остін повідомив, що просить країни, які мають ППО Patriot, передати їх Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Є країни, які мають Patriot, і що ми робимо – то це продовжуємо вести переговори з цими країнами. Я особисто розмовляв з лідерами кількох країн в останні два тижні, заохочуючи їх поступитись більшою кількістю засобів або надати більше засобів", – запевнив Остін.

Підписуйтесь на наш Google News

Втім, очільник Пентагону не уточнив, з ким саме говорив про допомогу Україні. Відомо, що в Європі батареї Patriot мають Іспанія, Греція, Німеччина, Нідерланди, Польща та Швеція.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies