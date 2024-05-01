Австрія застерігає Raiffeisen bank від угоди з російським олігархом Дерипаскою, – Reuters

Уряд Австрії закликав Raiffeisen Bank International відмовитися від угоди з російським олігархом Олегом Дерипаскою через побоювання гніву Сполучених штатів, пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Як відомо, найбільший західний банк в Росії Райффайзен Банк планує купити частку в будівельній групі Strabag, пов'язаній з Олегом Дерипаскою, за 1,5 мільярда євро.

Райффайзен Банк хотів передати материнському Raiffeisen Bank International отримані акції у вигляді дивідендів, тоді б австрійський банк зберіг би їх як довгострокову інвестицію.

Представники австрійського Raiffeisen Bank International попереджали, що ця угода може мати вкрай негативні наслідки, якщо США накладуть на банк штрафні санкції, повідомляє джерело Reuters.

Представник австрійського банку заявив, що "придбання акцій Strabag залишається предметом перевірки на відповідність вимогам законодавства", додавши, що Raiffeisen Bank International "не купуватиме акції у Дерипаски або будь-якої іншої фізичної чи юридичної особи, що підпадає під санкції"

Інші австрійські урядовці також приватно застерігали банк від продажу, вважаючи, що це може бути оголошено порушенням санкцій, повідомили двоє людей, які безпосередньо знають про ці дискусії. Один з цих людей сказав, що американська влада попередила Raiffeisen Bank International , що вони не дадуть свою згоду на угоду і можуть накласти штраф, якщо банк буде наполягати на своєму.

Наразі незрозуміло, яким буде штраф у разі підписання угоди, адже влада США має право оштрафувати банк або навіть піти на радикальний крок – припинити доларові платежі.

Raiffeisen Bank і Росія