Австрія застерігає Raiffeisen bank від угоди з російським олігархом Дерипаскою, – Reuters

Уряд Австрії закликав Raiffeisen Bank International відмовитися від угоди з російським олігархом Олегом Дерипаскою через побоювання гніву Сполучених штатів, пише Reuters із посиланням на власні джерела.
Як відомо, найбільший західний банк в Росії Райффайзен Банк планує купити частку в будівельній групі Strabag, пов'язаній з Олегом Дерипаскою, за 1,5 мільярда євро.
Райффайзен Банк хотів передати материнському Raiffeisen Bank International отримані акції у вигляді дивідендів, тоді б австрійський банк зберіг би їх як довгострокову інвестицію.
Представники австрійського Raiffeisen Bank International попереджали, що ця угода може мати вкрай негативні наслідки, якщо США накладуть на банк штрафні санкції, повідомляє джерело Reuters.
Представник австрійського банку заявив, що "придбання акцій Strabag залишається предметом перевірки на відповідність вимогам законодавства", додавши, що Raiffeisen Bank International "не купуватиме акції у Дерипаски або будь-якої іншої фізичної чи юридичної особи, що підпадає під санкції"
Інші австрійські урядовці також приватно застерігали банк від продажу, вважаючи, що це може бути оголошено порушенням санкцій, повідомили двоє людей, які безпосередньо знають про ці дискусії. Один з цих людей сказав, що американська влада попередила Raiffeisen Bank International , що вони не дадуть свою згоду на угоду і можуть накласти штраф, якщо банк буде наполягати на своєму.
Наразі незрозуміло, яким буде штраф у разі підписання угоди, адже влада США має право оштрафувати банк або навіть піти на радикальний крок – припинити доларові платежі.
Raiffeisen Bank і Росія
- Австрійська банківська група "Raiffeisen Bank International" (RBI) після двох років повномасштабної війни Росії проти України все ще продовжує розглядати вихід з російського ринку.
- У березні минулого року у своїй офіційній заяві Група RBI заявила, що працює над продажем свого банку в Росії або його відокремленням від основної групи. Раніше також повідомлялося, що Європейський центобанк тисне на Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій високоприбутковий бізнес у Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче мати план дій згортання бізнесу. Зазначалося, що такий план може включати продаж або закриття російського банку.
- Зараз австрійський кредитор є найважливішим західним банком у Росії, пропонуючи платіжну лінію і на який припадає приблизно чверть переказів євро до країни, хоча інші банки, такі як італійський UniCredit, все ще присутні. При цьому багато західних компаній, у тому числі французький банк Societe Generale, вже покинули Росію.
- Під час візиту президента Австрії Александра Ван дер Беллена до Києва президент України Володимир Зеленський розкритикував австрійський бізнес, який все ще працює в Росії, зокрема Raiffeisen. Банк також зазнав різкої критики з боку інвесторів після участі в російській схемі надання канікул по виплаті кредиту військам, які воюють в Україні.
- Національний банк України також закликав Raiffeisen Bank не зволікати з рішенням виходу з Росії.
- У грудні минулого року НАЗК тимчасово призупинило статус спонсора війни Raiffeisen Bank.