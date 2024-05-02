Росія не зможе “симетрично помститися” за конфіскацію її заморожених активів, але має лазівку, ‒ Reuters

Можливість Росії відповісти на потенційну конфіскацію західними урядами заморожених активів Москви підірвало скорочення іноземних інвестицій у РФ. Але чиновники та економісти вважають, що Кремль ще може завдати удару у відповідь, пише Reuters.

Сполучені Штати хочуть конфіскувати знерухомлені російські резерви ‒ близько 300 мільярдів доларів у всьому світі ‒ і передати їх Україні. Лідери ЄС водночас виступають за розподіл прибутків від активів, оцінюючи, що до 2027 року вони складуть 15-20 мільярдів євро. Значна частина цих грошей зберігається централізовано, тобто вони доступні.

Росія стверджує, що будь-яка спроба заволодіти її капіталом чи частками буде “бандитизмом” і попереджає про катастрофічні наслідки. Хоча як саме ‒ очікувано не уточнюється. Колишній президент країни-агресора Дмитро Медведєв цими вихідними визнав, що Росія не має достатньо американських державних активів, щоб симетрично помститися. Натомість Москві доведеться переслідувати кошти приватних інвесторів. За його словами, це крок “буде не менш болючим”.

Reuters поспілкувався з шістьма економістами, юристами та експертами, які відстежували стан активів, заморожених обома сторонами після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Консенсус серед них полягав у тому, що одним із найбільш вірогідних контрзаходів буде конфіскація фінансових активів і цінних паперів іноземних інвесторів, які зараз зберігаються на спеціальних рахунках “типу С”, доступ до яких був заблокований з початку війни.

Росія не розголошує, скільки коштів знаходиться на рахунках Національного розрахункового депозитарію країни, що потрапив під санкції. Російські офіційні особи заявили, що ця сума рівна замороженим 300 мільярдами доларів російських резервів.

“Виплати за заблокованими активами на рахунках “типу С” можуть почати арештовувати на користь держави”, ‒ сказав Володимир Язєв, менеджер інвестиційного портфеля інвестиційної компанії Aigenis.

Крім того, уряд може розглянути заходи щодо блокування небіржових активів, які все ще перебувають у недружніх країн. Ці активи включають податки, гранти та приватні пожертви.

Російський юрист зазначив, що у разі, коли нерезиденти відмовляться брати участь у схемі обміну активами, яку проводить призначений державою російський брокер, єдиним варіантом, який залишиться, буде конфіскація або викуп. За цією схемою громадяни західних країн отримуватимуть заблоковані пакети іноземних цінних паперів росіян, а росіяни отримуватимуть заблоковані капітали мешканців Заходу у російських цінних паперах.

Напрацювання Заходу щодо використання заморожених російських активів