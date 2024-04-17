Politico: Бельгія хоче залишати чверть прибутку від заморожених активів Росії. Союзники розчаровані цим

Країна скаржиться, що "нічого не надходить до бельгійської скарбниці".

Бельгія хоче утримувати чверть суми прибутків, накопичених від заморожених активів Росії, і залишати її для своїх податкових органів. Така позиція неабияк розчаровує союзників України, пише Politico.

Бельгія вважає, що 25% прибутків від заморожених активів Росії потрібно залишати всередині країни. Вона стверджує, що зараз "нічого не надходить до бельгійської скарбниці".

49% прибутків ідуть на військові потреби, зокрема 200 млн євро – на чеську ініціативу з закупівлі боєприпасів. Решта суми йде на українських біженців, гуманітарну і медичну допомогу та допомогу в відбудові.

"Західні посадовці коаліції, що підтримує Україну, дедалі більше розчаровуються пропозицією Бельгії утримувати 25 відсотків прибутків від російських суверенних активів у своїх внутрішніх податкових органах", – сказав журналістам співрозмовник в уряді G7.

Передача прибутків від заморожених активів Росії