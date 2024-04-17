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Politico: Бельгія хоче залишати чверть прибутку від заморожених активів Росії. Союзники розчаровані цим

Країна скаржиться, що "нічого не надходить до бельгійської скарбниці".

Politico: Бельгія хоче залишати чверть прибутку від заморожених активів Росії. Союзники розчаровані цим
Фото: ArmyInform

Бельгія хоче утримувати чверть суми прибутків, накопичених від заморожених активів Росії, і залишати її для своїх податкових органів. Така позиція неабияк розчаровує союзників України, пише Politico.

Бельгія вважає, що 25% прибутків від заморожених активів Росії потрібно залишати всередині країни. Вона стверджує, що зараз "нічого не надходить до бельгійської скарбниці".

49% прибутків ідуть на військові потреби, зокрема 200 млн євро – на чеську ініціативу з закупівлі боєприпасів. Решта суми йде на українських біженців, гуманітарну і медичну допомогу та допомогу в відбудові.

"Західні посадовці коаліції, що підтримує Україну, дедалі більше розчаровуються пропозицією Бельгії утримувати 25 відсотків прибутків від російських суверенних активів у своїх внутрішніх податкових органах", – сказав журналістам співрозмовник в уряді G7. 

Передача прибутків від заморожених активів Росії 

  • Україна просить союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що є згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичений до цієї згоди, не передадуть. 
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що заморожених активів у Німеччині (6,5 мільярда доларів), Австрії (1,8 мільярда доларів), Ірландії (2 мільярди доларів) і Польщі (1,13 мільярда доларів) було б достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених або зруйнованих навчальних закладів, включно з 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків та 586 університетів.
  • Нещодавно прем'єр Денис Шмигаль також повідомив, що конфіскація заморожених російських активів має стати надійним джерелом підтримки України і фінансування відновлення. За словами прем'єра, є "повна готовність" використання доходів від заморожених активів Росії, але це лише перший крок.
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