Прем’єри Бельгії та Чехії закликають до нових санкцій проти Росії

Голови урядів Бельгії та Чехії, Александер Де Кроо та Петр Фіала, закликали до нових обмежувальних заходів проти РФ через російські спроби втрутитись у європейські вибори.
Про це йдеться у листя, який оприлюднив Александер Де Кроо.
Де Кроо та Фіала наголосили, що російський режим "намагається вплинути на майбутні європейські вибори і посилити проросійський наратив у новому Європарламенті".
Також голови урядів мають намір порушити питання російського впливу на зустрічі лідерів ЄС, оскільки не можна дозволити, щоб Росії зійшов з рук “такий кричущий напад на наші демократичні інститути та принципи".
Також прем’єри Бельгії та Чехії зазначили, що слід вивчити, чи дозволяють мандати Європейської прокуратури та Європейського бюро по боротьбі з шахрайством переслідувати це втручання в судовому порядку.
“Якщо це не так, ми не повинні виключати розширення цих мандатів, щоб дозволити таке переслідування в майбутньому", – додали вони.
- Бельгійська прокуратура розслідує можливе втручання Росії у майбутні вибори до Європейського парламенту на підставі висновків, які надали спецслужби.
- Бельгійські та чеські спецслужби у “тісній співпраці” займаються знищенням російської пропагандистської мережі. Росія звернулася до депутатів Європарламенту, але також заплатила їм за просування російської пропаганди.
- Уряд Чехії розширив національний санкційний список на двох фізичних і одну юридичну особу. До санкційного списку потрапив екснардеп Віктор Медведчук і пропагандист Артем Марчевський. Також чеський уряд наклав санкції на новинний сайт “Голос Європи”, який був частиною проросійської операції впливу.
-
У Брюсселі, столиці європейської дипломаті, шпигуни повсюди, вважає бельгійський прем'єр-міністр Поль Ван Тігхельт. Окрім інституцій Євросоюзу і НАТО, в Брюсселі розташовані близько 100 інших міжнародних організації і ще близько 300 закордонних дипломатичних місій.
-
Бельгійський прем'єр-міністр Александр де Кроо повідомив, що протягом попередніх шести місяців з країни депортували кілька десятків російських шпигунів. Прем'єр-міністр вважає, що Росія здійснює атаки проти Бельгії у різний спосіб, зокрема шляхом "розхитування демократії". Йдеться про численні кампанії з дезінформації. Також вона проводить хакерські атаки.