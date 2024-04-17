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Прем’єри Бельгії та Чехії закликають до нових санкцій проти Росії

Санкції пропонують запровадити через спроби Росії втрутитись у європейські вибори.

Прем’єри Бельгії та Чехії закликають до нових санкцій проти Росії
Прем’єри Бельгії та Чехії закликають до нових санкцій проти Росії
Фото: rada.gov.ua

Голови урядів Бельгії та Чехії, Александер Де Кроо та Петр Фіала, закликали до нових обмежувальних заходів проти РФ через російські спроби втрутитись у європейські вибори.

Про це йдеться у листя, який оприлюднив Александер Де Кроо.

Де Кроо та Фіала наголосили, що російський режим "намагається вплинути на майбутні європейські вибори і посилити проросійський наратив у новому Європарламенті".

Також голови урядів мають намір порушити питання російського впливу на зустрічі лідерів ЄС, оскільки не можна дозволити, щоб Росії зійшов з рук “такий кричущий напад на наші демократичні інститути та принципи".

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Також прем’єри Бельгії та Чехії зазначили, що слід вивчити, чи дозволяють мандати Європейської прокуратури та Європейського бюро по боротьбі з шахрайством переслідувати це втручання в судовому порядку. 

“Якщо це не так, ми не повинні виключати розширення цих мандатів, щоб дозволити таке переслідування в майбутньому", – додали вони.

  • Бельгійська прокуратура розслідує можливе втручання Росії у майбутні вибори до Європейського парламенту на підставі висновків, які надали спецслужби.
  • Бельгійські та чеські спецслужби у “тісній співпраці” займаються знищенням російської пропагандистської мережі. Росія звернулася до депутатів Європарламенту, але також заплатила їм за просування російської пропаганди.
  • Уряд Чехії розширив національний санкційний список на двох фізичних і одну юридичну особу. До санкційного списку потрапив екснардеп Віктор Медведчук і пропагандист Артем Марчевський. Також чеський уряд наклав санкції на новинний сайт “Голос Європи”, який був частиною проросійської операції впливу.

  • У Брюсселі, столиці європейської дипломаті, шпигуни повсюди, вважає бельгійський прем'єр-міністр Поль Ван Тігхельт. Окрім інституцій Євросоюзу і НАТО, в Брюсселі розташовані близько 100 інших міжнародних організації і ще близько 300 закордонних дипломатичних місій.

  • Бельгійський прем'єр-міністр Александр де Кроо повідомив, що протягом попередніх шести місяців з країни депортували кілька десятків російських шпигунів. Прем'єр-міністр вважає, що Росія здійснює атаки проти Бельгії у різний спосіб, зокрема шляхом "розхитування демократії". Йдеться про численні кампанії з дезінформації. Також вона проводить хакерські атаки.

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