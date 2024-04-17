Низка медійників поскаржилася керівництву ЗСУ і Міноборони на речницю Сил оборони півдня
Низка медійників поскаржилася керівництву ЗСУ і Міноборони на речницю Сил оборони півдня
На фронті загинув активіст Павло Петриченко
На фронті загинув активіст Павло Петриченко
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Помер український письменник Дмитро Капранов
Помер український письменник Дмитро Капранов
Reuters: Україна в останню мить відмовилася від угоди про безпеку судноплавства в Чорному морі
Reuters: Україна в останню мить відмовилася від угоди про безпеку судноплавства в Чорному морі
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
Президент підписав мобілізаційний законопроєкт
Президент підписав мобілізаційний законопроєкт
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
ГоловнаСвіт

Україна і Польща домовилися швидше оформлювати пасажирів та вантажі на кордоні

На нараді українських і польських прикордонників говорили про обстановку на кордоні та функціонування пунктів пропуску. 

Україна і Польща домовилися швидше оформлювати пасажирів та вантажі на кордоні
Онлайн-нарада голови ДПСУ Сергія Дейнеки і коменданта Прикордонної варти Польщі Роберта Багана
Фото: ДПСУ

На кордоні України і Польщі прискорять оформлення пасажирів та вантажів. Такої домовленості досягли під час онлайн-наради голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко і головний комендант Прикордонної варти Польщі Роберт Баган.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

"Обстановка на українсько-польському кордоні та функціонування пунктів пропуску стали головними темами обговорення під час їх зустрічі", – зазначили у відомстві.

Крім іншого, під час наради виокремили напрями співпраці, які потребують найбільшої уваги, та домовилися про реалізацію проєктів, що прискорять оформлення пасажирів та вантажів на кордоні.

"Щиро вдячний за надзвичайну підтримку прикордонного відомства України в умовах російської агресії", – заявив польським колегам Сергій Дейнеко.

  • Тим часом польські протестувальники планують на дві доби, з 09:00 год. 18.04.2024 по 09:00 год. 20.04.2024, блокувати рух до пункту пропуску "Корчова-Краківець" для вантажівок в’їзд в Україну.
  • Нещодавно польські протестувальники не пропустили жодної вантажівки в бік Польщі через пункти пропуску "Ягдин", "Рава-Руська" і "Угринів" за добу. Тоді на цих трьох заблокованих пунктах в чергах на території Польщі загалом перебувало близько 600 вантажівок.
  • Проте вчора, 16 квітня, польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску «Долгобичув-Угринів». Оформлення і пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies