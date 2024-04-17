Україна і Польща домовилися швидше оформлювати пасажирів та вантажі на кордоні

На кордоні України і Польщі прискорять оформлення пасажирів та вантажів. Такої домовленості досягли під час онлайн-наради голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко і головний комендант Прикордонної варти Польщі Роберт Баган.
Про це інформує пресслужба ДПСУ.
"Обстановка на українсько-польському кордоні та функціонування пунктів пропуску стали головними темами обговорення під час їх зустрічі", – зазначили у відомстві.
Крім іншого, під час наради виокремили напрями співпраці, які потребують найбільшої уваги, та домовилися про реалізацію проєктів, що прискорять оформлення пасажирів та вантажів на кордоні.
"Щиро вдячний за надзвичайну підтримку прикордонного відомства України в умовах російської агресії", – заявив польським колегам Сергій Дейнеко.
- Тим часом польські протестувальники планують на дві доби, з 09:00 год. 18.04.2024 по 09:00 год. 20.04.2024, блокувати рух до пункту пропуску "Корчова-Краківець" для вантажівок в’їзд в Україну.
- Нещодавно польські протестувальники не пропустили жодної вантажівки в бік Польщі через пункти пропуску "Ягдин", "Рава-Руська" і "Угринів" за добу. Тоді на цих трьох заблокованих пунктах в чергах на території Польщі загалом перебувало близько 600 вантажівок.
- Проте вчора, 16 квітня, польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску «Долгобичув-Угринів». Оформлення і пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.