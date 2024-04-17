Україна і Польща домовилися швидше оформлювати пасажирів та вантажі на кордоні

На нараді українських і польських прикордонників говорили про обстановку на кордоні та функціонування пунктів пропуску.

На кордоні України і Польщі прискорять оформлення пасажирів та вантажів. Такої домовленості досягли під час онлайн-наради голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко і головний комендант Прикордонної варти Польщі Роберт Баган.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

"Обстановка на українсько-польському кордоні та функціонування пунктів пропуску стали головними темами обговорення під час їх зустрічі", – зазначили у відомстві.

Крім іншого, під час наради виокремили напрями співпраці, які потребують найбільшої уваги, та домовилися про реалізацію проєктів, що прискорять оформлення пасажирів та вантажів на кордоні.

"Щиро вдячний за надзвичайну підтримку прикордонного відомства України в умовах російської агресії", – заявив польським колегам Сергій Дейнеко.