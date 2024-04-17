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Заборону для входу суден, пов’язаних з Росією, в американські порти продовжили

"Дії уряду РФ щодо продовження жорстокої війни проти України продовжують становити надзвичайну ситуацію через порушення міжнародних відносин США".

Заборону для входу суден, пов’язаних з Росією, в американські порти продовжили
Фото: Українська правда

Сполучені Штати продовжили заборону для входу суден, пов’язаних з Росією, в американські порти.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Президент США Джо Байден підписав відповідне рішення.

“Політика та дії уряду РФ щодо продовження навмисної, необґрунтованої, неспровокованої та жорстокої війни проти України продовжують становити надзвичайну ситуацію через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів”, − зазначив він. 

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Таким чином Байден продовжив національний надзвичайний стан щодо регулювання стоянки та руху пов'язаних з Росією суден у порти Сполучених Штатів, передбачений прокламацією 10371.

Відповідно до прокламації, винятком є судна, які просять зайти в порти Сполучених Штатів через форс-мажорні обставини, наприклад, щоб дозволити морякам будь-якої національності висадитися або змінити екіпаж, для надання екстреної медичної допомоги або інших гуманітарних потреб. 

Також заборона не поширюється на асоційовані з Росією судна, які використовуються для транспортування вихідного матеріалу, спеціального ядерного та ядерного побічного матеріалу, для яких немає іншого способу постачання.

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