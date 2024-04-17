Румунські військові розслідують політ невідомих дронів над авіабазою

У Румунії військові 57-ої авіабази імені Михаїла Когельничану в ніч на 16 квітня зафіксували проліт на об'єктом трьох невідомих дронів.

Як пише румунське "Радіо Свобода", найімовірніше, йдеться про невеликі безпілотники комерційного типу. Вони летіли на незначній висоті та з досить малою швидкістю.

Речник міністерства оборони Румунії заявив, що дрони було заглушено засобами радіолокаційної боротьби, щоб вони не загрожували авіабазі.

Командування частини звернулося до військової прокуратури та ініціювало службову перевірку щодо цієї події. Згідно з румунським законодаством, для польотів навіть невеликих дронів потрібно отримувати дозвіл управління повітряним рухом. За порушення цих норм передбачено штраф від 5000 до 9000 лей, тобто 42-75 тисяч гривень.