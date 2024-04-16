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США посилять санкції проти Ірану, – міністерка фінансів США

Дії Ірану загрожують стабільності в регіоні та можуть спричинити економічні наслідки, наголосила Єллен.

США посилять санкції проти Ірану, – міністерка фінансів США
Міністерка фінансів США Джанет Єллен
Фото: EPA/UPG

Міністр фінансів США Джанет Єллен попередила про посилення американських санкцій проти Ірану.

Про це повідомляє CNN.

“Починаючи з атаки цих вихідних і закінчуючи атаками хуситів у Червоному морі, дії Ірану загрожують стабільності в регіоні та можуть спричинити економічні наслідки”, – сказала Єллен.

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Вона зазначила, що міністерство фінансів США використовуватиме свої повноваження щодо санкцій і працюватиме з союзниками, щоб “продовжувати перешкоджати зловмисній і дестабілізуючій діяльності іранського режиму”.

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