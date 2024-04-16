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Експорт російської нафти морем різко зріс за неповний рік і досягнув максимального рівня

Цифра сягнула майже 4 млн барелів на день.

Експорт російської нафти морем різко зріс за неповний рік і досягнув максимального рівня
Експорт російської нафти
Фото: Інститут Чорноморських стратегічних досліджень

Експорт нафти з Росії морським транспортом зріс до максимального рівня за останні 11 місяців, повідомляє Bloomberg.

Стрибок зафіксували минулого тижня. Щотижневі постачання сировини значно перевищили цільовий показник на квітень, що є частиною ширших зусиль ОПЕК+ щодо обмеження постачання і підтримки цін. За минулий тиждень обсяги постачань виросли на 560 тисяч барелів - до 3,95 млн барелів щодня.

Зокрема, експорт нафти з Приморська, Усть-Луги, Новоросійська та Козьмино були близькими до історичних максимумів. Це може означати перенаправлення на експорт сирої нафти, яку мали б переробляти на НПЗ Росії, які уразили українські дрони.

У результаті зростання обсягів експорту зросли і доходи Москви. Так, валова вартість експорту сирої нафти зросла до $2,15 млрд. Середній прибуток за чотири тижні збільшився приблизно на 170 мільйонів доларів - до 1,92 мільярда доларів на тиждень.

Російська нафта сорту "Сокіл", після того, як від неї відмовилися індійські НПЗ, попрямувала до Китаю. Зокрема, 9,1 млн барелів отримали китайські НПЗ. Ще 7 млн барелів таки відправили в Індію. Дві партії вантажів доставили до Пакистану.

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