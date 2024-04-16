Президент Раїсі попередив, що на найменший крок проти інтересів Ірану буде “запекла та болюча відповідь”

Лідер Ірану наголосив на каральній меті нещодавньої операції помсти проти військових цілей в Ізраїлі.

Президент Іран Ібрагім Раїсі заявив, що найменший ворожий крок проти інтересів Тегерану спричинить запеклу, масову та болючу відповідь усім винним.

Про це пише Tasnim News Agency.

Раїсі наголосив на каральній меті нещодавньої операції помсти Ірану проти військових цілей в Ізраїлі.

За його словами, продовження “жорстокого геноциду сіоністським режимом палестинського народу в Газі” є найважливішою актуальною проблемою в регіоні і навіть у світі.

“Вбивство дітей, геноцид і жахливі злочини сіоністів тривають за повної підтримки Сполучених Штатів і деяких західних країн, тоді як пригноблені та впливові люди Смуги Гази все ще перемагають у полі своїм опором”, − сказав президент.

Він вважає, що атака Ізраїлю на консульський відділ посольства Ірану в Дамаску є ознакою відчаю, “спричиненого нездатністю режиму досягти своїх цілей під час наступу на Газу”.

“Тому Ісламська Республіка Іран, відповідно до здійснення свого права на законну оборону, заснованого на статті 51 Статуту ООН, розробила та здійснила операцію проти тих самих баз, які розпочали зловмисні дії проти нас”, – заявив Раїсі.

“Найменша дія проти інтересів Ірану точно зустріне жорстоку, широкомасштабну та болісну відповідь проти всіх її виконавців", – попередив президент Ірану.