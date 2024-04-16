Президент Раїсі попередив, що на найменший крок проти інтересів Ірану буде “запекла та болюча відповідь”

Президент Іран Ібрагім Раїсі заявив, що найменший ворожий крок проти інтересів Тегерану спричинить запеклу, масову та болючу відповідь усім винним.
Про це пише Tasnim News Agency.
Раїсі наголосив на каральній меті нещодавньої операції помсти Ірану проти військових цілей в Ізраїлі.
За його словами, продовження “жорстокого геноциду сіоністським режимом палестинського народу в Газі” є найважливішою актуальною проблемою в регіоні і навіть у світі.
“Вбивство дітей, геноцид і жахливі злочини сіоністів тривають за повної підтримки Сполучених Штатів і деяких західних країн, тоді як пригноблені та впливові люди Смуги Гази все ще перемагають у полі своїм опором”, − сказав президент.
Він вважає, що атака Ізраїлю на консульський відділ посольства Ірану в Дамаску є ознакою відчаю, “спричиненого нездатністю режиму досягти своїх цілей під час наступу на Газу”.
“Тому Ісламська Республіка Іран, відповідно до здійснення свого права на законну оборону, заснованого на статті 51 Статуту ООН, розробила та здійснила операцію проти тих самих баз, які розпочали зловмисні дії проти нас”, – заявив Раїсі.
“Найменша дія проти інтересів Ірану точно зустріне жорстоку, широкомасштабну та болісну відповідь проти всіх її виконавців", – попередив президент Ірану.
- Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Га-Леві заявив, що Єрусалим відповість на атаку Ірану ракетами та безпілотниками. Але яку форму та масштаб матиме ця відповідь − незрозуміло.
- Вчора військовий кабінет Ізраїлю зібрався вчетверте за останні два дні, зустріч тривала кілька годин. Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу, теперішній і колишній міністри оборони Йоав Галлант і Бенні Ганц обговорювали, як знайти баланс між ескалацією та стримуванням ситуації.
- У ніч на 14 квітня Іран запустив по Ізраїлю безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Збивати цілі Єрусалиму допомагали американці, британці та французи.
- За словами речника Армії оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі, Корпус вартових Ісламської революції Ірану запустив 170 безпілотних літальних апаратів, понад 120 балістичних ракет і понад 30 крилатих ракет. Хагарі сказав, що “99% загроз, спрямованих на територію Ізраїлю, були перехоплені”.
- Голова МЗС Британії Девід Кемерон закликав Ізраїль утриматися від відповіді на атаку Ірану, а президент США Джо Байден і представники його адміністрації переконують Ізраїль відмовитися від ударів у відповідь для уникнення ескалації.