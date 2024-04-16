Усі, хто перебував у будівлі, змогли залишити її.

Будівлю старої фондової біржі, яка датується 17 століттям, у центрі Копенгагена охопила пожежа, пише BBC.

“Берсен” є однією з найстаріших будівель столиці Данії.

Усі, хто перебував у будівлі, змогли залишити її, а чиновники намагалися врятувати деякі історичні картини.

Міністр культури Якоб Енгель-Шмідт заявив, що “400 років культурної спадщини Данії згоріло у вогні”.

Будівля, датована 1625 роком, розташована у двох кроках від парламенту Данії, Фолькетингу, і королівського палацу Крістіансборг. Данські ЗМІ повідомили, що сусідню площу евакуювали.

Фондова біржа перебувала під реконструкцією, її закрили риштуванням та захисним пластиковим покриттям. Нині тут міститься Данська торгова палата.

Місцевий ремісник Хенрік Граге назвав інцидент трагічним. “Це наш Нотр-Дам”, − сказав він, порівнявши його з пожежею, яка охопила дах і шпиль собору в центрі Парижа в 2019 році.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG