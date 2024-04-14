У Нікополі через обстріли загорілися приватний будинок, два гаражі й автомобілі.

14 квітня Нікопольський район Дніпропетровщини зазнав 11 атак з боку російський окупаційних військ.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог обстрілював населені пункти з важкої артилерії, а також застосував дрони.

Під вогонь потрапили Покровська і Мирівська громади і Нікополь. У місті четверо поранених. Також через обстріли загорілися приватний будинок, два гаражі і два авто.

Фото: Telegram/Сергій Лисак Наслідки російських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини 14 квітня 2024 року

Наразі рятувальники загасили пожежу.