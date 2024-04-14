14 квітня Нікопольський район Дніпропетровщини зазнав 11 атак з боку російський окупаційних військ.
Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог обстрілював населені пункти з важкої артилерії, а також застосував дрони.
Під вогонь потрапили Покровська і Мирівська громади і Нікополь. У місті четверо поранених. Також через обстріли загорілися приватний будинок, два гаражі і два авто.
Наразі рятувальники загасили пожежу.
- Також 14 квітня окупанти випустили по області крилату ракету. Її вдалося збити, однак уламки пошкодили приватні будинки у Дніпрі. Влада області повідомила про декількох поранених.