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Через російські обстріли Дніпропетровщини постраждали четверо жителів

У Нікополі через обстріли загорілися приватний будинок, два гаражі й автомобілі.

Через російські обстріли Дніпропетровщини постраждали четверо жителів
Наслідки російських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини 14 квітня 2024 року
Фото: Telegram/Сергій Лисак

14 квітня Нікопольський район Дніпропетровщини зазнав 11 атак з боку російський окупаційних військ.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог обстрілював населені пункти з важкої артилерії, а також застосував дрони.

Під вогонь потрапили Покровська і Мирівська громади і Нікополь. У місті четверо поранених. Також через обстріли загорілися приватний будинок, два гаражі і два авто.

Наслідки російських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини 14 квітня 2024 року
Фото: Telegram/Сергій Лисак
Наслідки російських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини 14 квітня 2024 року

Наразі рятувальники загасили пожежу.

  • Також 14 квітня окупанти випустили по області крилату ракету. Її вдалося збити, однак уламки пошкодили приватні будинки у Дніпрі. Влада області повідомила про декількох поранених.
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