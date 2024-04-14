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Сили ППО збили дві російські ракети Х-59 над Чорним морем

Ворог атакував Одещину.

Сили ППО збили дві російські ракети Х-59 над Чорним морем
Х-59
Фото: міноборони РФ

Сьогодні вдень ворог атакував Одеську область двома керованими авіаційними ракетами Х-59.

Про це повідомило Повітряне командування "Південь".

"Воїнами зенітної ракетної Одеської бригади обидві цілі було знищено над акваторією Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

  • 10 квітня близько 18:20 збройні сили РФ завдали ракетних ударів по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини. Область атакували балістикою, попередньо – ракетами "Іскандер-М". Загинули шестеро людей. Серед загиблих - 10-річна дівчинка, ще 14 – отримали поранення, їх госпіталізовано.
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