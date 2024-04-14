Сили ППО збили дві російські ракети Х-59 над Чорним морем

"Воїнами зенітної ракетної Одеської бригади обидві цілі було знищено над акваторією Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Про це повідомило Повітряне командування "Південь".

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