Сили ППО збили дві російські ракети Х-59 над Чорним морем

Сьогодні вдень ворог атакував Одеську область двома керованими авіаційними ракетами Х-59.
Про це повідомило Повітряне командування "Південь".
"Воїнами зенітної ракетної Одеської бригади обидві цілі було знищено над акваторією Чорного моря", - йдеться в повідомленні.
- 10 квітня близько 18:20 збройні сили РФ завдали ракетних ударів по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини. Область атакували балістикою, попередньо – ракетами "Іскандер-М". Загинули шестеро людей. Серед загиблих - 10-річна дівчинка, ще 14 – отримали поранення, їх госпіталізовано.