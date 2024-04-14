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Росія готує нову провокацію під фальшивим прапором на Запорізькій АЕС, – Генштаб

У Генштабі ЗСУ попередили про про нову провокацію, яку готує ворог.

Росія готує нову провокацію під фальшивим прапором на Запорізькій АЕС, – Генштаб
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

У Генштабі ЗСУ розповіли про нову провокацію, яку готує ворог і цього разу вона стосується тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Про це ідеться у заяві Генштабу.

За наявними даними розвідки, російські терористи готуються до проведення чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції – ще однієї операції під фальшивим прапором. 

"Росія є єдиним терористом у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та усього світу. Ніхто інший, окрім російських терористів, не ставив світ так близько до межі свідомої радіаційної катастрофи", – ідеться у повідомленні Генштабу.

Генеральний штаб ЗСУ зазначає, що лише за нещодавні тижні Росія вже кілька разів намагалась перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на обʼєкти ЗАЕС. 

"Це свідомі російські дії, які продовжують російську ж практику шантажу нашої держави та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС", – додають у відомстві. 

У Генштабі також підкреслюють, що Україна завжди відповідально ставилась і ставиться до безпеки ядерних обʼєктів. Лише повернення ЗАЕС під контроль України здатне відновити реальну безпеку станції. 

Допоки російські терористи знаходяться на ЗАЕС, тримають там свою бойову техінку та мають можливість проводити свої операції, безпека станції не може бути гарантована.

  • МАГАТЕ 7 квітня повідомило, що на території Запорізької атомної електростанції вибухнув безпілотник. Подробиці інциденту наразі невідомі.
  • Згодом у ГУР зазначили, що після вибуху дрона на Запорізькій атомній електростанції суттєвих пошкоджень, які можуть загрожувати ядерній безпеці, не зафіксовано.
  • Також у розвідці зазначили, що Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території окупованої Росією Запорізької АЕС.
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