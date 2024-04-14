Окупанти скинули вибухівку на цивільну вантажівку у Сумській області

14 квітня вранці росіяни атакували дроном цивільну вантажівку у Сумській області. Внаслідок атаки водій вантажівки загинув.
Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.
За даними слідства, 14 квітня 2024 року близько 8:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти на території Краснопільської громади Сумського району скинули з дрона вибухівку на цивільну вантажівку.
Водій вантажівки загинув.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством(ч. 2 ст. 438 КК України).
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