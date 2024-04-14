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Окупанти скинули вибухівку на цивільну вантажівку у Сумській області

Водій загинув.

Окупанти скинули вибухівку на цивільну вантажівку у Сумській області
обстріл цивільної вантажівки на Сумщині
Фото: Сумська прокуратура

14 квітня вранці росіяни атакували дроном цивільну вантажівку у Сумській області. Внаслідок атаки  водій вантажівки загинув.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, 14 квітня 2024 року близько 8:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти на території Краснопільської громади Сумського району скинули з дрона вибухівку на цивільну вантажівку.

Фото: Сумська прокуратура
 

Водій вантажівки загинув.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством(ч. 2 ст. 438 КК України).

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