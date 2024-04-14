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Ворог знову цілився у припортову інфраструктуру Херсонщини, – ОВА

П'ятеро людей отримали поранення.

Ворог знову цілився у припортову інфраструктуру Херсонщини, – ОВА
Фото: Telegram/Олександр Прокудін

Впродовж доби російська армія атакувала припортову інфраструктуру Херсонської області, внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Берислав, Понятівку, Дніпровське, Бурштинове, Берегове, Козацьке, Львів, Кізомис, Білозерку, Комишани, Велетенське, Станіслав, Інженерне, Зимівник, Осокорівку, Гаврилівку, Нововоронцовку та місто Херсон", – написав він.

Через російську агресію 5 осіб отримали поранення.

Окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в дошкільний навчальний заклад та припортову інфраструктуру.

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