Головне за суботу, 13 квітня: жертви обстрілу Донецької області, Pаtriot від Німеччини, вибухи в Луганську

Бої на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, 60 бойових зіткнень, ворожі обстріли, день працівника ОПК. Яким запам’ятається 780-й день повномасштабної війни.

Німеччина передасть Україні ще одну систему Pаtriot для відбиття російських авіаударів. Систему передають окремо від тих, які вже передали чи планують, повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Російський терор проти українських міст та інфраструктури країни завдає нечуваних страждань. Він ставить під загрозу енергозабезпечення населення та руйнує промислові об’єкти, важливі для боєготовності Збройних сил України. Тому ми підтримуємо Україну ще одним Patriot", – йдеться у заяві німецького міністра.

Також він додав, що зобов’язався придбати для Німеччини нову систему.

Російська окупаційна армія обстріляла Донецьку область. На Очеретине росіяни скинули КАБ-500 і поцілили у багатоповерхівку. Відомо про одну поранену, але під завалами можуть бути люди. У Нетайловому двоє загиблих цивільних. Також у Курахівській громаді загинула жінка.

Про це повідомив очільник області Вадим Філашкін та Донецька обласна прокуратура.

У Курахівській громаді загинула жителька Новоселидівки. У Мар'їнській громаді 1 людина поранена у Красногорівці.

"Ці страшні удари — черговий доказ жорстокості і підступності ворога. Росіяни прагнуть зрівняти Донеччину з землею. Залишатися тут — небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно", – зазначив начальник ОВА.

Пізніше у Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що у Нетайловому загинули чоловік із дружиною.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 60 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 28 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Новий, Опитне, Андріївка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 13 квітня – в нашій новині.

Президент України Володимир Зеленський у День працівника оборонно-промислового комплексу привітав працівників і працівниць галузі з професійним святом і вручив державні нагороди.

Володимир Зеленський зазначив, що зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей. Зокрема, саме вони виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.

"Українські «стугни», українська броня, українські FPV-дрони вже не є чимось незвичним. Пишаюся всіма нашими людьми та підприємствами, які роблять звичною також і сучасну українську артилерію – необхідні сучасні калібри, необхідні гармати. Дякую всім, хто працює заради цього", – сказав президент.

Українські безпілотники атакували військову частину в місті Ковилкіно в Мордовії, повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Як уточнив Братчук, відстань до цілі приблизно 650 кілометрів. "Атаковано було 590 окремий радіотехнічний вузол (в/ч 84680), на озброєнні якого стоїть загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер", дальність виявлення цілей близько 3000 км, а висота понад 100 км", — написав він.

Позиція з передавачем встановлена поблизу міста Городець, Нижегородська область. Приймальна антена і основна частина електроніки радара розташовувалася якраз у Ковилкіно.

У Луганську Сили оборони України уразили пункт управління угруповання окупаційний військ “Центр”.

“Сили оборони України успішно уразили пункт управління угруповання військ “Центр” противника в окупованому Луганську”, – йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій ЗСУ.

Російські пропагандисти скаржаться, що ЗСУ вдарили по машинобудівному заводу ракетами Storm Shadow.

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