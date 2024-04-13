Глава держави зауважив, що влада працюємо над тим, щоб більше фінансувати виробництва саме в Україні.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 13 квітня повідомив про нові контракти щодо спільних виробництв зброї.

“Кожен тиждень дає також нові контракти щодо спільних виробництв зброї. Ми працюємо і над тим, щоб більше фінансувати наші виробництва саме тут, в Україні. Український потенціал виробляти зброю – зокрема, дрони – доволі високий. І ми домовляємося з партнерами, зокрема, про спільні кроки, щоб фінансувати цю роботу заради нашої спільної сили – усієї Європи, усіх, кому загрожує російський терор”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні професійне свято українського ОПК. Президент відзначив державними нагородами людей, які активно розвивають цю галузь.

“Я пишаюся кожним підприємством, яке виробляє зброю для України. Ми всі по праву пишаємося кожним результатом української зброї – наших дронів, які здатні досягати все більш віддалених цілей, – пишаємося результатами наших ракет. Принципово важливі для України всі виробництва снарядів, артилерії. Зараз уже дають результат деякі виробництва, яких не було за час незалежності. І попри всі складнощі, пʼять сотень компаній працюють зараз у нашій «оборонці», більшість – приватні ініціативи. Український характер, наші підприємці проявляють себе з найкращого боку. Дякую кожному, дякую кожній. Дякую всім із 300 тисяч наших людей, які створюють українську зброю”, – сказав президент.

День працівника ОПК