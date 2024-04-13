Зеленський подякував Шольцу за додаткову систему Patriot і ракети до неї

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, під час якої подякував йому за надання додаткової системи Patriot, систем IRIS-T й Skynex, ракет і набоїв до наявних зенітно-ракетних систем.

"Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час. Закликаю всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад", – сказав Глава держави.

Також згадав про підтримку Німеччиною чеської ініціативи з пошуку артилерійських снарядів для України, подякував і підкреслив, що її ефективність прямо залежить від вчасної реалізації.

Зеленський розповів про поточну ситуацію в енергетиці, особливо на Харківщині, а також в інших постраждалих регіонах і про оперативну обстановку на лінії фронту й поточні потреби Сил оборони.

Співрозмовники обговорили підготовку до конференції з відбудови України, що відбудеться у Німеччині влітку, та організацію Глобального саміту миру у Швейцарії. Скоординували зусилля, покликані забезпечити якнайширшу участь країн Глобального Півдня.