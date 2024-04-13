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Зеленський подякував Шольцу за додаткову систему Patriot і ракети до неї

Президент закликав інші країни взяти приклад із Німеччини.

Зеленський подякував Шольцу за додаткову систему Patriot і ракети до неї
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, під час якої подякував йому за надання додаткової системи Patriot, систем IRIS-T й Skynex, ракет і набоїв до наявних зенітно-ракетних систем. 

"Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час. Закликаю всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад", – сказав Глава держави. 

Також згадав про підтримку Німеччиною чеської ініціативи з пошуку артилерійських снарядів для України, подякував і підкреслив, що її ефективність прямо залежить від вчасної реалізації.

Зеленський розповів про поточну ситуацію в енергетиці, особливо на Харківщині, а також в інших постраждалих регіонах і про оперативну обстановку на лінії фронту й поточні потреби Сил оборони. 

Співрозмовники обговорили підготовку до конференції з відбудови України, що відбудеться у Німеччині влітку, та організацію Глобального саміту миру у Швейцарії. Скоординували зусилля, покликані забезпечити якнайширшу участь країн Глобального Півдня.

  • Сьогодні стало відомо, що Німеччина передасть Україні ще одну систему Pаtriot для відбиття російських авіаударів. Систему передають окремо від тих, які вже передали чи планують.
  • Вчора глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна веде активні переговори щодо двох батарей Patriot та однієї Samp-T.
  • Перед тим Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС через неспроможність країн блоку надати Україні додаткові системи ППО Patriot. Один із членів Європарламенту запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні.
  • За словами українського президента, Україні потрібно 25 систем Patriot або їхніх аналогів по шість-вісім батарей у кожній, аби захистити повітряний простір країни. Скільки є наразі він не повідомив, але наголосив, що в світі необхідна кількість існує, та країни не поспішають ділитися. 
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба днями сказав, що є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду". 
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