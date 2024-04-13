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Трамп погодився на виділення допомоги Україні у вигляді кредиту, — The Hill

Допомогу можуть надати у формі кредиту.

Трамп погодився на виділення допомоги Україні у вигляді кредиту, — The Hill
Фото: EPA/UPG

Експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що республіканці погоджуються схвалити додаткову допомогу Україні, якщо вона буде надана у формі кредиту.

Про це Трамп сказав під час виступу разом зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, пише The Hill.

"Ми думаємо про те, щоб зробити це у формі позики, а не просто подарунка", — наголосив він і додав, що Європа повинна також дати гроші.

"Але для мене набагато важливішим є той факт, що Європа має теж активізуватися, і вони повинні також дати гроші. Вони мають зрівнятися. Якщо вони не зрівняють суму, я дуже засмучуся, тому що вони постраждають набагато більше, ніж ми", — сказав експрезидент.

Трамп протягом кількох місяців висловлював скептицизм щодо надання допомоги США Україні у її війні проти Росії, стверджуючи, що підтримка України не є життєво важливим інтересом Америки і що Європа повинна надавати основну частину допомоги. Його погляди мали великий вплив серед його союзників у Конгресі, що ускладнювало проходження допомоги Україні в Палаті представників, яка контролюється Республіканською партією.

Спікер Джонсон місяцями заявляв, що Палата представників розгляне питання допомоги "в належний час", раз у раз відсуваючи терміни розгляду. Але минулих вихідних спікер оголосив, що Палата представників розгляне питання допомоги Україні "одразу після двотижневих великодніх канікул".

  • Напередодні спікер Палати представників США Майк Джонсон на тлі кризи у Конгресі провів консультації із колишнім президентом Дональдом Трампом.
  • Попри всі заклики світових лідерів, республіканці у Палаті представників дослухаються лише до думки експрезидента США Трампа.
  • 13 лютого Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
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