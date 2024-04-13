Трамп погодився на виділення допомоги Україні у вигляді кредиту, — The Hill

Експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що республіканці погоджуються схвалити додаткову допомогу Україні, якщо вона буде надана у формі кредиту.

Про це Трамп сказав під час виступу разом зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, пише The Hill.

"Ми думаємо про те, щоб зробити це у формі позики, а не просто подарунка", — наголосив він і додав, що Європа повинна також дати гроші.

"Але для мене набагато важливішим є той факт, що Європа має теж активізуватися, і вони повинні також дати гроші. Вони мають зрівнятися. Якщо вони не зрівняють суму, я дуже засмучуся, тому що вони постраждають набагато більше, ніж ми", — сказав експрезидент.

Трамп протягом кількох місяців висловлював скептицизм щодо надання допомоги США Україні у її війні проти Росії, стверджуючи, що підтримка України не є життєво важливим інтересом Америки і що Європа повинна надавати основну частину допомоги. Його погляди мали великий вплив серед його союзників у Конгресі, що ускладнювало проходження допомоги Україні в Палаті представників, яка контролюється Республіканською партією.

Спікер Джонсон місяцями заявляв, що Палата представників розгляне питання допомоги "в належний час", раз у раз відсуваючи терміни розгляду. Але минулих вихідних спікер оголосив, що Палата представників розгляне питання допомоги Україні "одразу після двотижневих великодніх канікул".