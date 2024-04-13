Україна може отримати від ЄС 1,5 млрд євро у квітні та EUR1,9 млрд у травні у межах програми Ukraine Facility

Євросоюз може виділити Україні в рамках інструменту Ukraine Facility ще 1,5 млрд євро у квітні та 1,9 млрд євро у травні. Однак Європейська Комісія очікує на виконання Києвом погоджених раніше умов і схвалення Європейською радою Плану України, повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Про це пише Інтерфакс.Україна.

У заяві Домбровскіса зазначається, що наступний платіж у рамках Ukraine Facility в розмірі 1,5 млрд євро запланований на цей місяць, якщо "умови політики буде виконано".

Єврокомісія наразі оцінює План України з метою складання квартальних показників реформ та інвестицій, які необхідно здійснити, щоб розблокувати майбутні виплати.

"Найближчим часом ми завершимо цю роботу і передамо оцінку (Європейській, — ред) раді. Щойно буде схвалення, це відкриє шлях Україні до отримання попереднього фінансування в розмірі 1,9 млрд євро, найімовірніше, у травні", — зазначив виконавчий віцепрезидент.

Він додає, що 50 млрд євро до 2027 року у рамках Ukraine Facility — рятувальне коло з боку ЄС у надзвичайно скрутний час, щоб допомогти Україні зберегти ключові державні послуги та забезпечити функціонування держави, доки Росія веде жорстоку війну.

План України буде основним інструментом реалізації Ukraine Facility, і основна увага в ньому приділяється структурним реформам для усунення бар'єрів на шляху зростання, інвестиціям у ключові сектори та заходам зі сприяння зближенню України з правилами й стандартами ЄС у рамках її шляху до вступу.