Україна може отримати від ЄС 1,5 млрд євро у квітні та EUR1,9 млрд у травні у межах програми Ukraine Facility

Євросоюз може виділити Україні в рамках інструменту Ukraine Facility ще 1,5 млрд євро у квітні та 1,9 млрд євро у травні. Однак Європейська Комісія очікує на виконання Києвом погоджених раніше умов і схвалення Європейською радою Плану України, повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
Про це пише Інтерфакс.Україна.
У заяві Домбровскіса зазначається, що наступний платіж у рамках Ukraine Facility в розмірі 1,5 млрд євро запланований на цей місяць, якщо "умови політики буде виконано".
Єврокомісія наразі оцінює План України з метою складання квартальних показників реформ та інвестицій, які необхідно здійснити, щоб розблокувати майбутні виплати.
"Найближчим часом ми завершимо цю роботу і передамо оцінку (Європейській, — ред) раді. Щойно буде схвалення, це відкриє шлях Україні до отримання попереднього фінансування в розмірі 1,9 млрд євро, найімовірніше, у травні", — зазначив виконавчий віцепрезидент.
Він додає, що 50 млрд євро до 2027 року у рамках Ukraine Facility — рятувальне коло з боку ЄС у надзвичайно скрутний час, щоб допомогти Україні зберегти ключові державні послуги та забезпечити функціонування держави, доки Росія веде жорстоку війну.
План України буде основним інструментом реалізації Ukraine Facility, і основна увага в ньому приділяється структурним реформам для усунення бар'єрів на шляху зростання, інвестиціям у ключові сектори та заходам зі сприяння зближенню України з правилами й стандартами ЄС у рамках її шляху до вступу.
- Програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро на чотири роки. На початку тижня Кабмін схвалив план для програми Ukraine Facility. План містить структурні реформи, зокрема в держуправлінні, енергетиці та аграрній галузі.
- 1 лютого рішення про надання 50 млрд євро Україні прийняли на засіданні Євроради. Кошти надходитимуть до України протягом чотирьох років. На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок.
- Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.
- У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.
- Перший транш у розмірі 4,5 млрд у рамках перехідного фінансування було виділено в березні.