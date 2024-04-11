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Зеленський і президент Чехії обговорили укладення безпекової угоди

Також ішлося про посилення співпраці в галузі оборонно-промислового комплексу.

Зеленський і президент Чехії обговорили укладення безпекової угоди
Володимир Зеленський і Петр Павел
Фото: Х/ Petr Pavel

Володимир Зеленський зустрівся у Вільнюсі з президентом Чехії Петером Павелом.

За словами Зеленського, він розповів чеському колезі про ситуацію на полі бою, російські обстріли енергетичної інфраструктури та потреби України в постачанні енергообладнання.

"Обговорили оборонну підтримку України та посилення співпраці в галузі ОПК, нашу інтеграцію до ЄС і НАТО й укладення двосторонньої безпекової угоди", - додав український президент.

Петр Павел запевнив Зеленського, що Чехія й надалі підтримуватиме Україну всіма можливими способами. 

"Тобто не лише через постачання боєприпасів у співпраці з іноземними партнерами, а й через планування післявоєнної відбудови та підтримку країни на шляху до ЄС та НАТО", - написав Павел на своїй сторінці у соцмережі Х.

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