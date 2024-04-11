Також ішлося про посилення співпраці в галузі оборонно-промислового комплексу.

Володимир Зеленський зустрівся у Вільнюсі з президентом Чехії Петером Павелом.

За словами Зеленського, він розповів чеському колезі про ситуацію на полі бою, російські обстріли енергетичної інфраструктури та потреби України в постачанні енергообладнання.

"Обговорили оборонну підтримку України та посилення співпраці в галузі ОПК, нашу інтеграцію до ЄС і НАТО й укладення двосторонньої безпекової угоди", - додав український президент.

Петр Павел запевнив Зеленського, що Чехія й надалі підтримуватиме Україну всіма можливими способами.

"Тобто не лише через постачання боєприпасів у співпраці з іноземними партнерами, а й через планування післявоєнної відбудови та підтримку країни на шляху до ЄС та НАТО", - написав Павел на своїй сторінці у соцмережі Х.