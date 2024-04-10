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Регіонала Лук'янова затримали біля прикордонного пункту ще у лютому, – ЗМІ

Весь це час екснардеп був фактично на волі.

Регіонала Лук'янова затримали біля прикордонного пункту ще у лютому, – ЗМІ
Фото: СБУ

Сьогодні вранці СБУ затримала екснардепа Партії регіонів Владислава Лук'янова при спробі втечі з України, однак як з'ясувалося, регіонала насправді затримали ще у лютому.

Тож зараз Лук'янов фактично на волі, ба більше навіть без електронного браслета, пише Watchers.media з посиланням на коментар речниці Київської обласної прокуратури. 

Отже, затримання поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині, звідки він, за даними Служби безпеки України, намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку, відбулося ще у лютому. Однак чомусь СБУ повідомила про затримання лише сьогодні, 10 квітня. 

Тоді за рішенням суду Лук'янов повинен був знаходитись вдома лише вночі і був позбавлений електронного браслета. Тобто, де-факто перебував на волі. 

Як зазначають у виданні, ймовірно, це пов'язано з "триваючим скандалом довкола очільника Департаменту Кібербпезки СБУ Іллі Вітюка, адже у свіжому пресрелізі СБУ про лютневе затримання Лук’янова вказано, що саме кіберфахівці Служби безпеки завадили втечі з України колишнього народного депутата від забороненої Партії регіонів".

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