СБУ затримала екснардепа Владислава Лук'янова: намагався виїхати за кордон

СБУ затримала колишнього народного депутата Партії регіонів, ексдепутата міської ради Бахмута при спробі втечі з України.

Політик сприяв збройній агресії Росії, повідомили в пресслужбі СБУ. За даними джерел LB.ua, йдеться про Владислава Лук'янова.

"Зловмисника затримано поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звідти 60-річний фігурант намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку", – повідомили в СБУ.

В 2020 Лук'янов став депутатом міськради Бахмута від забороненої нині партії ОПЗЖ.

Фото: СБУ СБУ затримала екснардепа при спробі перетину кордону

"Після захоплення частини регіону фігурант пішов на співпрацю з ворогом і «перереєстрував» власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того він надав фсб повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення", – пояснили в СБУ.

Сам він переїхав на вільну частину України та керував звідти своєю компанією. За даними слідства, Лук'янов розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету окупантів у вигляді "податків" та "зборів". "Крім того зловмисник публічно виправдовував збройну агресію рф, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських Телеграм-каналів", – додали в СБУ. Згодом зловмисник вирішив втекти за кордон. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон та чорнові записи із Депутату повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта. Йому загрожує тюремне ув’язнення.

Хто такий Владислав Лук'янов

Владислав Лук'янов був народним депутатом п'ятого, шостого і сьомого скликань – весь час від Партії регіонів. Потім, у 2020, обрався до Бахмутської міської ради від "спадкоємної" партії ОПЗЖ. При цьому ще в 2014 році МВС порушувало кримінальну справу проти 24 депутатів, що брали участь у засіданні російської державної думи. Серед них був і Лук'янов.

У квітні 2014 Лук'янов брав участь у захопленні Харцизької міської ради. Він виступав під прапорами прихильників загарбання окупантами східної України, писав Рух ЧЕСНО.