На Миколаївщині сили ППО збили 12 ворожих "шахедів"

Сьогодні вночі в Миколаївській області російський дрон-камікадзе типу "Shahed" влучив в об’єкт енергетики.
Про це повідомила Миколаївська обласна державна адміністрація.
Зазначається, що за ніч силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було знищено 12 БпЛА типу "Shahed 131/136".
Учора, 9 квітня, о 09:58 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків. Постраждалих не було.
Крім того, уночі, 10 квітня, о 02:16 в Очакові попередньо в результаті збиття ворожого дрону виникла пожежа на рекреаційному об'єкті, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.
Також уночі внаслідок влучання ворожих безпілотників пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі. Були запроваджені аварійні відключення. Постраждалих немає.
"Станом на 8 ранку всі відключені споживачі - вже з електроенергією. Енергетики працюють та роблять все можливе, аби так було і надалі", - повідомив голова ОВА Віталій Кім.
Зранку, 10 квітня, о 06:52 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
- Сьогодні вночі росіяни атакували українські міста 17-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136" із мису Чауда, двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму. Сили ППО збили 14 ворожих дронів.