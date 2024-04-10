На Миколаївщині сили ППО збили 12 ворожих "шахедів"

Було влучання в об'єкт енергетики. Наразі всі споживачі - зі світлом.

Сьогодні вночі в Миколаївській області російський дрон-камікадзе типу "Shahed" влучив в об’єкт енергетики.

Про це повідомила Миколаївська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що за ніч силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було знищено 12 БпЛА типу "Shahed 131/136".

Учора, 9 квітня, о 09:58 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків. Постраждалих не було.

Крім того, уночі, 10 квітня, о 02:16 в Очакові попередньо в результаті збиття ворожого дрону виникла пожежа на рекреаційному об'єкті, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

Також уночі внаслідок влучання ворожих безпілотників пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі. Були запроваджені аварійні відключення. Постраждалих немає.

"Станом на 8 ранку всі відключені споживачі - вже з електроенергією. Енергетики працюють та роблять все можливе, аби так було і надалі", - повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Зранку, 10 квітня, о 06:52 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.