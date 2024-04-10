Уночі сили ППО збили 14 російських "шахедів" із 17

Сьогодні вночі росіяни атакували українські міста 17-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136" із мису Чауда, двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони. Усього збито 14 "шахедів" на Миколаївщині та Одещині.

Крім того, близько 20:00 9 квітня було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу.

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував усім підрозділам за роботу.