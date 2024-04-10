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Уночі сили ППО збили 14 російських "шахедів" із 17

Уночі росіяни атакували українські міста 17-ма дронами, двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та однією балістичною ракетою "Іскандер-М".

Уночі сили ППО збили 14 російських "шахедів" із 17
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Сьогодні вночі росіяни атакували українські міста 17-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136" із мису Чауда, двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони. Усього збито 14 "шахедів" на Миколаївщині та Одещині.

Крім того, близько 20:00 9 квітня було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу.

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував усім підрозділам за роботу.

  • Росіяни продовжують тактику повітряного терору, намагаючись нищити критичну інфраструктуру України. Крім того, мета ворога – виявлення мобільних вогневих груп та пусків ракет української ППО. При цьому мобільні вогневі групи демонструють хороший результат - нещодавно було відбито 100% повітряних цілей. Водночас ворог продовжує проводити так званий турбуючий вогонь, щоб не давати Силам оборони часу ефективно підготуватись.
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