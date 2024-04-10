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В Києві три дні ремонтуватимуть дорожнє покриття на Хрещатику

Дорожники виконуватимуть підготовчі роботи вночі, а вдень асфальтуватимуть покриття.

В Києві три дні ремонтуватимуть дорожнє покриття на Хрещатику
Хрещатик (ілюстративне фото)
Фото: КМДА

Три дні у квітні в Києві триватиме дрібний поточний ремонт покриття на вул. Хрещатик.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Ремонт Хрещатика триватиме 10, 11 та 13 квітня.

Роботи виконуватимуть у першій та другій смугах транспорту в напрямку від Бессарабської до Європейської площі.

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На окремих ділянках, де ремонтуватимуть дорогу, діятиме короткотермінове обмеження руху транспорту.

Столична влада запевнила, що дорожники виконуватимуть підготовчі роботи вночі, а вдень асфальтуватимуть покриття.

10 та 11 квітня це буде відбуватись орієнтовно з 10:00 до 15:00, а 13 квітня – орієнтовно з 8:00 до 17:00.

  • Дорожники розпочинають середній ремонт на вулиці Крайня на Троєщині в Києві.

  • Столичні дорожники відновлюють роботи з капітального ремонту Кільцевої дороги, які призупинялися на період зими.

  • В Києві з 30 березня до 15 червня на Північному мосту частково обмежать рух транспорту через проведення ремонтних робіт. Обмеження руху відбуватиметься в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду з перекриттям смуги руху громадського транспорту.

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