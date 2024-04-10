В Києві три дні ремонтуватимуть дорожнє покриття на Хрещатику

Три дні у квітні в Києві триватиме дрібний поточний ремонт покриття на вул. Хрещатик.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Ремонт Хрещатика триватиме 10, 11 та 13 квітня.

Роботи виконуватимуть у першій та другій смугах транспорту в напрямку від Бессарабської до Європейської площі.

На окремих ділянках, де ремонтуватимуть дорогу, діятиме короткотермінове обмеження руху транспорту.

Столична влада запевнила, що дорожники виконуватимуть підготовчі роботи вночі, а вдень асфальтуватимуть покриття.

10 та 11 квітня це буде відбуватись орієнтовно з 10:00 до 15:00, а 13 квітня – орієнтовно з 8:00 до 17:00.