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У Києві завтра на Північному мосту на 2,5 місяці обмежать рух транспорту

“Київавтодор” просить водіїв врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.

У Києві завтра на Північному мосту на 2,5 місяці обмежать рух транспорту
Фото: Google Maps

На Північному мосту відзавтра, 30 березня, до 15 червня частково обмежать рух транспорту через проведення ремонтних робіт, повідомляє КМВА із посиланням на “Київавтодор”.

Обмеження руху відбуватиметься в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду спорудою з перекриттям смуги руху громадського транспорту.

Зміни пов’язані з ремонтом плити мостового полотна, що проводитиме комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст».

“Київавтодор” перепрошує за тимчасові незручності та просить водіїв врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.

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