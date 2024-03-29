На Північному мосту відзавтра, 30 березня, до 15 червня частково обмежать рух транспорту через проведення ремонтних робіт, повідомляє КМВА із посиланням на “Київавтодор”.
Обмеження руху відбуватиметься в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду спорудою з перекриттям смуги руху громадського транспорту.
Зміни пов’язані з ремонтом плити мостового полотна, що проводитиме комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст».
“Київавтодор” перепрошує за тимчасові незручності та просить водіїв врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.