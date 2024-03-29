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Шість жертв обвалу мосту у Балтіморі були іммігрантами, які вночі виконували будівельні роботи

Місцеву будівельну компанію Brawner Builders, яка їх найняла, неодноразово звинувачували у порушеннях техніки безпеки. 

Шість жертв обвалу мосту у Балтіморі були іммігрантами, які вночі виконували будівельні роботи
Фото: EPA/UPG

Шість жертв обвалу мосту імені Френсіса Скотта в американському Балтіморі були іммігрантами з Мексики та Центральної Америки, які вночі заповняли вибоїни на мості, пише Reuters.

Водолази витягли тіла Алехандро Ернандеса Фуентеса та Дорліана Кастільо з червоного пікапа.

Четверо зникли безвісти та вважаються мертвими − з Гондурасу, Гватемали й Сальвадору. Ще двох працівників вдалося врятувати.

Робітників найняла місцева будівельна компанія Brawner Builders, яку з 2018 року сім разів звинувачували у порушеннях техніки безпеки. 

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Іспаномовна громада Балтімора за останні роки збільшилася майже вдвічі, зазначає видання. Низка людей заявила – не дивно, що жертви були іммігрантами, оскільки вони складають менш як 10% населення найбільшого міста штату Меріленд.

"Одна з причин, чому латиноамериканці потрапили в цей інцидент, полягає в тому, що латиноамериканці виконують роботу, яку інші не хочуть робити. Ми повинні це робити, тому що ми приїхали сюди заради кращого життя. Ми не приїхали, щоб вторгнутися в країну”, − сказала президентка некомерційної організації Comité Latino de Baltimore Люсія Айлас.

Згідно з даними Бюро статистики праці США, латиноамериканці частіше, ніж інші расові та етнічні групи, помирають на роботі, причому будівництво є особливо смертоносною галуззю.

Дані уряду та промисловості свідчать про те, що латиноамериканці надмірно представлені на роботах із високим ризиком: 51% будівельників, 34% працівників скотобоєн та 61% працівників ландшафтного дизайну.

  • Контейнеровоз врізався в опорний стовп мосту вночі 26 березня. На мосту в цей момент перебувало кілька транспортних засобів. У річку Патапско впало кілька автомобілів.
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