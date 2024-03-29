Арабські країни готові “повністю визнати Ізраїль” у майбутній угоді, − Байден

Президент США заявив, що "повинен бути план після Гази, і має бути обмін на рішення про створення двох держав”.

Президент США Джо Байден заявив, що арабські країни, включно з Саудівською Аравією, готові “повністю визнати Ізраїль” у майбутній угоді.

Про це він заявив під час фандрейзингового заходу у Нью-Йорку, на якому збирали кошти для передвиборчої кампанії демократа, пише Bloomberg.

Участь у заході взяли його попередники на посаді лідера Білого дому Білл Клінтон і Барак Обама.

Президентів щонайменше чотири рази переривали пропалестинські протестувальники.

“Я працював із саудівцями та з усіма іншими арабськими країнами, включно з Єгиптом, Йорданією та Катаром. Вони готові повністю визнати Ізраїль”, − зазначив Байден.

За словами чинного президента США, “повинен бути план після Гази, і має бути обмін на рішення про створення двох держав”.

“Це не обов’язково має статися сьогодні. Це має бути прогрес, і я думаю, що ми можемо це зробити”, − додав він.

Обама запропонував свою підтримку Байдену, відповівши іншому протестувальнику словами: “Не можна просто говорити і не слухати”. За його словами, Байден, його колишній віцепрезидент, продемонстрував “моральну переконаність і ясність” на своїй посаді і “готовий визнати, що світ складний”.