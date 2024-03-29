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Суд ООН зобов’язав Ізраїль забезпечити безперешкодне постачання допомоги у Смугу Гази

Рішення схвалено після попереджень про те, що голод може вразити Газу протягом кількох тижнів.

Суд ООН зобов’язав Ізраїль забезпечити безперешкодне постачання допомоги у Смугу Гази
Дівчина з Кораном на місці зруйнованої мечеті, Дейр-ель-Балах, південна частина смуги Гази, 2 березня 2024
Фото: EPA/UPG

Міжнародний суд ООН зобов’язав Ізраїль забезпечити безперешкодне постачання допомоги у Смугу Гази, щоб запобігти голоду, пише BBC.

В одностайному рішенні суд заявив, що Ізраїль повинен діяти “невідкладно”, щоб дозволити “надання... терміново необхідних основних послуг і гуманітарної допомоги”.

Рішення схвалено після попереджень про те, що голод може вразити Газу протягом кількох тижнів. Ізраїль назвав звинувачення в блокуванні допомоги “абсолютно необґрунтованими”.

Відповідаючи на рішення суду, міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що продовжує “просувати нові ініціативи та розширювати актуальні”, щоб забезпечити постійний потік допомоги в Газу “сушею, повітрям і морем”, співпрацюючи з ООН та іншими організаціями.

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У рішенні також йшлося, що ХАМАС винен у ситуації в Газі та в розв'язанні війни.

Останнє рішення суду було прийнято після того, як Південна Африка попросила його посилити наказ, виданий Ізраїлю в січні, вжити всіх заходів для запобігання актам геноциду в анклаві. 

Хоча накази, видані Міжнародним судом, є юридично обов’язковими, суд не має повноважень для їх виконання.Минулого тижня у звіті Глобальної ініціативи класифікації етапів інтегрованої продовольчої безпеки, якою керує Всесвітня продовольча програма та інші, зазначено про розвиток “катастрофічної ситуації”. Йдеться, щоі 2,2 мільйона людей у Газі “зіткнулися з гострою проблемою продовольчої безпеки”, і прогнозується, що голод вразить північ території до кінця травня.

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