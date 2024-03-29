Росія закрила роботу групи експертів ООН, яка стежила за дотриманням санкцій проти Північної Кореї

Росія припинила роботу групи експертів ООН, яка роками наглядала за санкціями проти Північної Кореї. Це відбулося через тиждень після того, як ця група повідомила про порушення росіянами правил при купівлі ними північнокорейської зброї, як-от балістичних ракет, пише BBC.
Світові санкції проти КНДР впровадили в 2006 році за її ядерну програму. Всі обмежувальні заходи досі чинні, але групу експертів, яка стежила за їх дотриманням, тепер розформували.
Росія під час голосування в Радбезі ООН у четвер використала право вето постійного члена і заблокувала продовження терміну роботи групи експертів. При цьому 13 із 14 інших членів продовження підтримали. Утримався лише Китай.
"Сьогодні Росія була єдиною країною, яка наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН про розширення мандату групи експертів Комітету з санкцій 1718, який стежить за санкціями, включно з ембарго на поставки зброї, проти Північної Кореї. Це фактично явка з повинною. Москва більше не приховує військової співпраці з Північною Кореєю в отриманні зброї та боєприпасів у порушення санкцій, а також використання північнокорейської зброї у війні проти України", – прокоментував голосування в Радбезі український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
З 2019 року Росія і Китай у Радбезі всіляко сприяли полегшенню санкцій проти КНДР.
За понад два роки повномасштабної війни в ООН так і не спромоглися позбавити Росію права вето в Радбезі, тож ця країна досі може контролювати які завгодно рішення цього органу.
- Співпраця Москви і Пхеньяна почала поглиблюватися протягом повномасштабної війни в Україні – росіяни шукають там збройної підтримки для своєї агресії. За даними української розвідки, зараз Північна Корея є найбільшим іноземним постачальником озброєння для окупантів. Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов говорив, що КНДР і РФ надалі поглиблюватимуть співпрацю, і корейці поставлять росіянам ще більше артилерії. Росія натомість передасть ракетні технології державі-спонсору тероризму.
- Росія вже застосовує північнокорейські балістичні ракети для ударів по Україні. У лютому СБУ повідомляла, що окупанти випустили по Україні понад 20 ракет виробництва КНДР. Інформацію про їх застосування підтвердили і в США.
- Південна Корея говорила, що Пхеньян поставив Москві вже мільйони артилерійських снарядів.
- Окрім збройної, триває між країнами і економічна співпраця. Зокрема, Росія в обхід санкцій постачає до Північної Кореї нафту.
- У лютому Володимир Путін подарував північнокорейському лідеру Кім Чен Ину автомобіль російського виробництва – на знак "особливих відносин", як вважають у Пхеньяні.
- А днями Росія і КНДР відправили одна до одної делегації. До Північної Кореї на три дні поїхав керівник російської служби внутрішньої розвідки, а до Росії – міністр.