Росія закрила роботу групи експертів ООН, яка стежила за дотриманням санкцій проти Північної Кореї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає це фактично явкою з повинною та визнанням Росією військової співпраці з КНДР.

Росія припинила роботу групи експертів ООН, яка роками наглядала за санкціями проти Північної Кореї. Це відбулося через тиждень після того, як ця група повідомила про порушення росіянами правил при купівлі ними північнокорейської зброї, як-от балістичних ракет, пише BBC.

Світові санкції проти КНДР впровадили в 2006 році за її ядерну програму. Всі обмежувальні заходи досі чинні, але групу експертів, яка стежила за їх дотриманням, тепер розформували.

Росія під час голосування в Радбезі ООН у четвер використала право вето постійного члена і заблокувала продовження терміну роботи групи експертів. При цьому 13 із 14 інших членів продовження підтримали. Утримався лише Китай.

"Сьогодні Росія була єдиною країною, яка наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН про розширення мандату групи експертів Комітету з санкцій 1718, який стежить за санкціями, включно з ембарго на поставки зброї, проти Північної Кореї. Це фактично явка з повинною. Москва більше не приховує військової співпраці з Північною Кореєю в отриманні зброї та боєприпасів у порушення санкцій, а також використання північнокорейської зброї у війні проти України", – прокоментував голосування в Радбезі український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

З 2019 року Росія і Китай у Радбезі всіляко сприяли полегшенню санкцій проти КНДР.

За понад два роки повномасштабної війни в ООН так і не спромоглися позбавити Росію права вето в Радбезі, тож ця країна досі може контролювати які завгодно рішення цього органу.