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Французькі силовики обговорили плани безпеки на паризькі Олімпійські ігри

Головним викликом є протистояння загрозам під час безпрецедентної церемонії відкриття.

Французькі силовики обговорили плани безпеки на паризькі Олімпійські ігри
Фото: EPA/UPG

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен провів нараду із силовими відомствами щодо оцінки ризиків для прийдешніх Олімпійських ігор у Парижі на тлі зростання терористичної загрози.

Як пише The Guardian, головним викликом для організаторів є безпека під час безпрецентної церемонії відкриття, яка відбудеться не на стадіоні, а вздовж набережної Сени. 94 човни везтимуть атлетів, ще 80 будуть використані для медіа та охоронців. Приблизно 222 тисячі глядачів спостерігатимуть за дійством безпосередньо біля річки, ще майже стільки ж з будинків. 

Під час церемонії забезпечувати порядок будуть понад 45 тисяч поліціянтів, задіють снайперів на дахах, а елітні агенти перебуватимуть безпосередньо на човнах. Повітряний простір буде закрито над самим Парижем та у радіусі 150 кілометрів від його центру задля уникнення дронових атак.

Міністр Дармамен визнав, що ігри є очевидною ціллю для терористів, проте запевнив: усі служби будуть готові, а розвідка діє максимально ефективно і здатна попередити про плани зловмисників заздалегідь. 

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