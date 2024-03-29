Французькі силовики обговорили плани безпеки на паризькі Олімпійські ігри

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен провів нараду із силовими відомствами щодо оцінки ризиків для прийдешніх Олімпійських ігор у Парижі на тлі зростання терористичної загрози.

Як пише The Guardian, головним викликом для організаторів є безпека під час безпрецентної церемонії відкриття, яка відбудеться не на стадіоні, а вздовж набережної Сени. 94 човни везтимуть атлетів, ще 80 будуть використані для медіа та охоронців. Приблизно 222 тисячі глядачів спостерігатимуть за дійством безпосередньо біля річки, ще майже стільки ж з будинків.

Під час церемонії забезпечувати порядок будуть понад 45 тисяч поліціянтів, задіють снайперів на дахах, а елітні агенти перебуватимуть безпосередньо на човнах. Повітряний простір буде закрито над самим Парижем та у радіусі 150 кілометрів від його центру задля уникнення дронових атак.

Міністр Дармамен визнав, що ігри є очевидною ціллю для терористів, проте запевнив: усі служби будуть готові, а розвідка діє максимально ефективно і здатна попередити про плани зловмисників заздалегідь.