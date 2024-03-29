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Макрон назвав умову запрошення Путіна на саміт G20 у Бразилії

Президент Франції вважає, що це справа бразильської дипломатії, адже країна цьогоріч головує у "двадцятці".

Макрон назвав умову запрошення Путіна на саміт G20 у Бразилії
Емманюель Макрон та Лула да Сілва на зустрічі у Бразилії
Фото: The Guardian

Президент Франції Емманюель Макрон, перебуваючи з візитом у Бразилії, прокоментував прийдешній саміт "Великої двадцятки" у Ріо-де-Жанейро і зокрема участь у ньому Володимира Путіна.

Як передає "Європейська правда", Макрон вважає умовою запрошення російського нелегітимного "президента" на зустріч G20 згоду всіх інших країн групи. Він також визнає, що це питання лежить в компетенції бразильської дипломатії, адже саме ця країна цьогоріч головує у "двадцятці".

Сам французький лідер припускає, що участь Путіна має відбутися, "якщо буде корисною". Проте з цього приводу є розбіжності, які можуть звести нанівець будь-які плани.

Також невідомо, чи наважиться Путін їхати до Бразилії у разі запрошення, адже країна ратифікувала Римський статут і має виконувати рішення Міжнародного кримінального суду про арешт диктатора.

  

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