Президент Бразилії змінив думку щодо арешту Путіна – вирішуватиме судова влада

Да Сілва також заявив, що необхідно переглянути приєднання країни до Міжнародного кримінального суду.

Судова влада Бразилії вирішуватиме, чи заарештують російського президента Володимира Путіна, у разі якщо він відвідає саміт “Групи двадцяти” наступного року.

Про це заявив президент Луїс Інасіо Лула да Сілва журналістам у Нью-Делі, пише Reuters.

“Якщо Путін вирішить приєднатися (наступного року до саміту), то рішення (про можливий арешт) прийматиме судова система, а не мій уряд”, − сказав Лула.

Да Сілва також заявив, що необхідно переглянути приєднання країни до Міжнародного кримінального суду, оскільки такі країни, як США, Китай та Індія, цього не зробили.

“Я хочу знати, чому США, Індія та Китай не підписали договір про МКС і чому наша країна його підписала”, − сказав президент.

Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині − незаконній депортації сотень дітей з України. Путін пропустив останні два саміти G20 на Балі та в Нью-Делі, і Росію представляв її міністр закордонних справ Сергій Лавров.

У суботу президент Бразилії заявив в інтерв'ю новинному шоу First Post, що Путіна не заарештують, якщо візьме участь у саміті в Ріо-де-Жанейро.