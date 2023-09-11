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Президент Бразилії змінив думку щодо арешту Путіна – вирішуватиме судова влада

Да Сілва також заявив, що необхідно переглянути приєднання країни до Міжнародного кримінального суду.

Президент Бразилії змінив думку щодо арешту Путіна – вирішуватиме судова влада
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва
Фото: EPA/UPG

Судова влада Бразилії вирішуватиме, чи заарештують російського президента Володимира Путіна, у разі якщо він відвідає саміт “Групи двадцяти” наступного року.

Про це заявив президент Луїс Інасіо Лула да Сілва журналістам у Нью-Делі, пише Reuters

“Якщо Путін вирішить приєднатися (наступного року до саміту), то рішення (про можливий арешт) прийматиме судова система, а не мій уряд”, − сказав Лула.

Да Сілва також заявив, що необхідно переглянути приєднання країни до Міжнародного кримінального суду, оскільки такі країни, як США, Китай та Індія, цього не зробили.

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“Я хочу знати, чому США, Індія та Китай не підписали договір про МКС і чому наша країна його підписала”, − сказав президент.

Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині − незаконній депортації сотень дітей з України. Путін пропустив останні два саміти G20 на Балі та в Нью-Делі, і Росію представляв її міністр закордонних справ Сергій Лавров.

У суботу президент Бразилії заявив в інтерв'ю новинному шоу First Post, що Путіна не заарештують, якщо візьме участь у саміті в Ріо-де-Жанейро.

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