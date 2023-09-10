Головне за день. Неділя, 10 вересня

25 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, загибель волонтерів Road2Relief, наслідки атаки дронів на аеродром у Пскові. Яким запам’ятається 564-й день повномасштабної війни.

Під час атаки дронів на аеродром у Пскові Росії було завдано збитків на близько 300 мільйонів доларів.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів активіст та волонтер Сергій Стерненко. "Сума збитків більша, ніж 200 млн доларів. Це стало відомо при більш детальному дослідженні відео уражень", - сказав він.

Стерненко зазначив, що загалом було уражено шість ворожих літаків.

"Приблизна сума збитків вже сягає, мабуть мільйонів 300 доларів... І станом на сьогоднішній момент, напевно, це найбільша за сумою збитків для агресора реалізація на території супротивника за весь час російсько-української війни. Були до цього реалізації в Енгельсі, в Рязані... Було знищено Ту-22 М3... Але операція по Пскову була найболючішою для окупантів", - розповів Стерненко.

"Моя частина - це закупівля засобів для ураження. А робота розвідки почалась на початку поточного року. Тому ми не оголошували публічного збору і не було публічної звітності. І ми поставили БПЛА, які цю роботу здійснили. І маю дуже погані новини для росіян, що безпілотники здійснять ще не одну реалізацію", - зазначив він і наголосив, що задіяні в операції дрони - на 100% українська розробка.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби на фронті відбулось 25 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 81 авіаційного удару, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території. В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворга. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 8 артилерійських засобах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 10 вересня – в нашій новині.

Російські окупаційні війська в неділю обстріляли пожежну частину в Херсоні. Ніхто не постраждав, проте пошкоджено автомобілі та стіну будівлі.

"Окупанти продовжують обстрілювати Херсон та його околиці. Цього разу ворог підло поцілив в один з пожежно-рятувальних підрозділів. Осколками посікло приватні автомобілі та стіну будівлі. На щастя, з рятувальників ніхто не постраждав. Особовий склад перебував в укритті. Попри небезпеку, рятувальники кожного дня ризикують власним життям, виїжджаючи на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, рятуючи людські життя та майно громадян", - йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Біля прифронтового міста Часів Яр на Донеччині під обстріл росіян потрапили волонтери організації Road2Relief (Дорога допомоги). В організації повідомили, що один із них загинув, двоє поранені, ще одна людина зникла безвісти.

У суботу зранку німецький медичний волонтер Рубен Мавік, шведський волонтер Йохан Матіас Тир, волонтер з Канади Ентоні “Тонко” Ігнат та іспанська волонтерка і директорка Road2Relief Емма Ігуаль на мікроавтобусі вирушили зі Слов’янська у напрямку Бахмута, щоб оцінити потреби цивільних жителів села Іванівське.

Авто волонтерів потрапило під обстріл, проїжджаючи повз Часовий Яр, від прямого влучання автомобіль перекинувся та загорівся.

Рубен і Йохан зазнали тяжких осколкових поранень і опіків, смерть Ентоні підтвердили, його тіло виявили. Інформації щодо Емми спочатку не було. Пізніше виконуючий обов’язки міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив іспанським ЗМІ, що влада в Мадриді отримала “усне підтвердження смерті 32-річної Ігуаль.

Road to Relief — українська гуманітарна громадська організація, створена в березні 2022 року для надання допомоги та підтримки цивільному населенню України, яке постраждало від російського вторгнення. Її волонтери працюють у Донецькій та Херсонській областях.

Унаслідок нічної атаки росіян на Київщину травмовано чотири людини. Одну людину госпіталізовано до лікарні з черепно-мозковою травмою та травмами кінцівок.

Інші отримали незначні травми. Крім того, стало відомо про збільшення кількості пошкоджених обʼєктів. В одному з районів області від вибухової хвилі постраждало понад 100 приватних будинків та 30 квартир у 7 багатоповерхівках. Зокрема вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Наслідки усувають. Власникам обʼєктів надається вся необхідна допомога.

Окрім цього, вибуховою хвилею пошкоджено приміщення школи, дитячого садочка, селищної ради, лікарні, навчально-реабілітаційного центру, автостанції, двох магазинів, складського приміщення тощо. Переважно вибиті вікна та двері.

У Нью-Делі завершився саміт “Групи двадцяти”. Індія передала головування в блоці Бразилії, а США та Росія “високо оцінили консенсус”, який не засуджував Москву за війну в Україні, але закликав членів уникати застосування сили.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді попросив лідерів групи провести віртуальну зустріч у листопаді, щоб розглянути прогрес щодо оголошених політичних пропозицій і цілей. “Ми зобов’язані розглянути пропозиції, які були зроблені, щоб побачити, як можна прискорити прогрес”, − йдеться у його заяві.

У суботу група ухвалила Декларацію лідерів, у якій не засуджували Росію за війну, але “підкреслювали людські страждання, спричинені конфліктом, і закликали всі держави не застосовувати силу для захоплення території”.

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