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За минулі сім днів маємо просування вперед на фронті, - Зеленський

"На таврійських напрямках є рух. На Бахмутському напрямку є рух".

За минулі сім днів маємо просування вперед на фронті, - Зеленський
Фото: Прсслужба Офісу президента України

Українські військові за минулий тиждень здійснили просування вперед на кількох напрямках.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

" Наприкінці цього тижня важливо сказати кілька речей. Перше – це фронт. За минулі сім днів маємо просування вперед. На таврійських напрямках є рух. На Бахмутському напрямку є рух. Куп’янський, Лиманський напрямки, Авдіївка, Марʼїнка – ми там тримаємо позиції", - сказав він.

Президент подякував усім воїнам, які це забезпечують.

"Кожного тижня незмінно ініціатива в руках наших воїнів, за Україною. Саме український героїзм визначає, як ця війна завершиться. Маємо всі про це пам’ятати", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що на фронті протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень. Також Росія завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА “Shahed-136/131” по Київщині. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони було знищено 26 із 33 ворожих “шахедів”.

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