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Росіяни обстріляли пожежну частину в Херсоні

На щастя, з рятувальників ніхто не постраждав.

Росіяни обстріляли пожежну частину в Херсоні
Фото: ДСНС

Російські окупаційні війська в неділю обстріляли пожежну частину в Херсоні. Ніхто не постраждав, проте пошкоджено автомобілі та стіну будівлі.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Окупанти продовжують обстрілювати Херсон та його околиці. Цього разу ворог підло поцілив в один з пожежно-рятувальних підрозділів. Осколками посікло приватні автомобілі та стіну будівлі. На щастя, з рятувальників ніхто не постраждав. Особовий склад знаходився в укритті. Попри небезпеку, рятувальники кожного дня ризикують власним життям виїжджаючи на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, рятуючи людські життя та майно громадян", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що сьогодні близько 17:30 окупанти вдарили по Суворовському району міста Херсон. В результаті мінно-вибухову травму та поранення шиї отримала 69-річна херсонка.

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