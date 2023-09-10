"Були порушені всі можливі норми, які були закріплені у статті 25 Міжнародного пакту про громадські й політичні права".

З 8 по 10 вересня окупанти проводять в Маріуполі псевдовибори, повідомили у міській раді.

У мерії зазначають, що були порушені всі можливі норми, які були закріплені у статті 25 Міжнародного пакту про громадські й політичні права.

“Насправді цей процес нічого спільного з самими виборами немає. Перелічувати всі казуси та порушення можна нескінченно довго, починаючи від не облаштованих виборчих дільниць, голосування на вулицях, голосування під тиском (адже весь процес псевдоголосування відбувався під наглядом військового зі зброєю), відсутність будь-яких списків виборців (а отже це можливість умовній групі людей малювати будь-які показники та голосувати хоч на всіх дільницях одразу), до квартирного обходу разом з військовими для спонукання до участі в виборах”, − йдеться у повідомленні.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що ці “вибори” на окупованій території не мають легітимності та ніколи не будуть визнаними міжнародною спільнотою.

“Ті псевдовибори, які зараз відбуваються на окупованій території, неможливо назвати виборами та волевиявленням маріупольців. Ніхто не може почувати себе в безпеці поруч з російськими військовими зі зброєю в руках. Та попри шалений тиск російської пропаганди, справжні маріупольці роблять все, аби не брати участь у цьому фарсі”, − сказав міський голова.

Нагадаємо, у Новій Каховці українське підпілля підірвало автомобіль окупантів, який використовувався для пересування, охорони “бюлетенів” та “виборчих дільниць” під час псевдовиборів.