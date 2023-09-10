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У село на Херсонщині повернули воду, яка зникла після підриву Каховської ГЕС

Необхідне обладнання допомогли придбати благодійники з Нідерландів.

У село на Херсонщині повернули воду, яка зникла після підриву Каховської ГЕС
Фото: Херсонська ОДА

У село Осокорівка Нововоронцовської громади на Херсонщині повернули централізоване водопостачання.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Проблеми з водопостачанням у селі виникли після обміління Каховського водосховища. Близько місяця тому рівень води в колодязі впав до критично низького рівня, через що води в кранах у мешканців не стало.

“Тому було прийнято рішення розчистити колодязь. Це погодилися зробити лише фахівці з Кривого Рогу. Більшість компаній відмовляли через близькість до лінії фронту”, − йдеться у повідомленні.

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Необхідне обладнання допомогли придбати благодійники з Нідерландів.

“Завдяки цій злагодженій роботі вода в кранах уже є. Нині роботи з розчищення колодязя продовжуються, щоб через кілька місяців проблема не повторилася знову”, − зазначили чиновники.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок терористичного акту з підривом греблі Каховської ГЕС наразі становить 32 людини, але цифра може бути значно більшою через відсутність перевірених даних з окупованих РФ територій. 

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