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МО Британії: атаку безпілотниками на авіабазу в Псковській області "майже напевно" здійснили з території РФ

Це пояснюється невеликим радіусом дії. 

У російській Псковській області, поблизу кордону з Естонією, губернатор організував добровольчі патрулі, аби спробувати запобігти подальшим атакам безпілотників на авіабазу "Крєсти".

До патрулювання, згідно з заявою, залучено 800 громадян. Ця ініціатива з’явилася після повідомлення про пошкодження двох транспортних літаків Іл-76 29 серпня 2023, йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії в твітері. 

"Через обмежений радіус дії БпЛА атаки на базу майже напевно були здійснені з території Російської Федерації", – вважають британські військові. 

Патрулі складатимуться з груп із 50 осіб, розподілених між кількома муніципалітетами, які патрулюватимуть прикордонні райони та критичну інфраструктуру, зокрема аеропорти та авіабази.

Британське міністерство вважає, що створення цих добровольчих патрулів, ймовірно, діятиме як стримуючий фактор і забезпечуватиме певний рівень захисту від безпілотників, які управляються в безпосередній близькості від авіабази.

"Історично доведено, що знищити БпЛА зі стрілецької зброї складно, тому російським силам все одно будуть потрібні системи протиповітряної оборони з можливістю спостереження та як кінетичними, так і електронними засобами перехоплення для знищення атакуючих БпЛА", – вважають британці. 

Вони додали, що використання волонтерів, швидше за все, свідчить про брак навченого персоналу служби безпеки в Росії.

Нагадаємо, за даними ГУР, у Псковській області було знищено не два, а чотири Іл-76. Співрозмовник журналістів сказав, що за атакою стоять ГУР та інші складові Сил оборони. Псков розташовано в 700 км від України. Президент Зеленський говорив, що ворожий обʼєкт на відстані 700 км вдалося атакувати українським озброєнням. 

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