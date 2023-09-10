​Дрони і Міноборони. Три швидкі кроки, щоб скресла крига
​Дрони і Міноборони. Три швидкі кроки, щоб скресла крига
На півдні Криму лунали вибухи
На півдні Криму лунали вибухи
Патрульна з Дніпра, які збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, які збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Унаслідок землетрусу в Марокко загинули понад тисяча людей, пошкоджено будинки і історичні памʼятки (оновлено)
Унаслідок землетрусу в Марокко загинули понад тисяча людей, пошкоджено будинки і історичні памʼятки (оновлено)
У Києві попрощалися із науковцем, релігієзнавцем та колишнім полоненим Ігорем Козловським
У Києві попрощалися із науковцем, релігієзнавцем та колишнім полоненим Ігорем Козловським
В Індії стартував саміт G20. Без Путіна та Сі, але з Африканським союзом (доповнено)
В Індії стартував саміт G20. Без Путіна та Сі, але з Африканським союзом (доповнено)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Пазурі для котячих
Пазурі для котячих
ГоловнаСуспільствоВійна

Над Києвом уночі збили десятки ударних безпілотників. Від падіння уламків є пошкодження будинку

Відомо про одного постраждалого – за даними КМВА, загрози для життя немає. 

Над Києвом уночі збили десятки ударних безпілотників. Від падіння уламків є пошкодження будинку
Ліквідація загоряння від падіння уламків
Фото: ДСНС у Facebook

У ніч на 10 вересня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. Вони йшли на місто групами із різних напрямків.

ППО збила понад 20 ворожих безпілотників. Про це начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив у Теlegram

"Уламки впали в кількох районах столиці. В Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Але більшість уламків – впали на відкриту, незабудована територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На даний момент відомо про одного постраждалого (без загрози життю). Дані оперативного зведення уточнюються. Подякуйте хлопцям і дівчатам з ППО за відмінну роботу. А краще слів – знайдіть їхні збори і задонатьте. Підтримуйте воїнів кожного дня!" – написав він. 

Вибухи в місті лунали близько 1 години ночі. За даними мера Києва Віталія Кличка, падіння зафіксували, крім Шевченківського, в Соломʼянському та Подільському. У Соломʼянському, за його словами, уламки горіли на дорозі, в Подільському у людини зафіксували гостру реакцію на стрес. 

ДСНС у повідомленні про ліквідацію наслідків атаки Соломʼянський район не згадала, натомість зазначила, що в Святошинському уламки впали на столи і лавки для кемпінгу. 

У Шевченківському внаслідок падіння уламка у 25 поверховий житловий будинок на 24 поверсі в одній із квартир пошкоджено вікно та особисті речі, загоряння та потерпілих немає.

У Подільському пошкоджено авто, дорожні знаки і тролейбусні лінії. 

Попередня спроба вдарити по місту відбулася у ніч на 6 вересня. Тоді росіяни випустили 23 повітряні цілі – два типи ракет і безпілотники. Ракети прямували на Київ, але ППО їх збила. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies